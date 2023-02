Firenze, case popolari via Accademia del Cimento: assemblea al vetriolo dei residenti

La riunione era organizzata da Spc, ma ha visto una partecipazione bipartisan

Firenze, 25 febbraio 2023 - Una riunione in cui non sono mancati momenti di tensione, quella che si è tenuta ieri nel tardo pomeriggio a Novoli tra gli inquilini delle case popolari di via Accademia del Cimento 14, dove circa sessanta famiglie dovranno traslocare, seppur temporaneamente, verso altri alloggi entro il 30 giugno. Sono i residenti di due blocchi dei tre del grande condominio, i quali vedranno lavori di miglioramento antisismico e ed efficientamento energetico voluti dal Comune che ha ottenuto fondi per 14 milioni e mezzo di euro dal Pnrr. Si sono riuniti a casa Caciolle in questa assemblea organizzata dal gruppo consiliare Sinistra progetto Comune, che da tempo segue la questione. Ma le rappresentanze politiche erano presenti da tutto lo spettro del Consiglio comunale. Oltre a Dmtrij Palagi, che conduce le danze, e la collega Antonella Bundu, dai banchi dell’opposizione c’è Federico Bussolin della Lega, Roberto De Blasi del Movimento cinque stelle, Alessandro Draghi di Fratelli d’Italia, Andrea Asciuti del Gruppo misto-Italiexit, mentre per la maggioranza i democratici Renzo Pampaloni e Alessandra Innocenti. Nessuno invece dalla Giunta, mentre dal Consiglio regionale è arrivato Giovanni Galli in quota Carroccio. Non bastano le rassicurazioni dell’amministrazione ricevute negli scorsi mesi che...