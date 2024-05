Cascine, sulla pista dello spaccio. Il farmaco ansiolitico diventa droga

Appena visti i carabinieri vicino al ponte della tramvia sull’Arno, in piazza Paolo Uccello, sono fuggiti verso il parco delle Cascine. È successo lunedì notte, erano in tre: uno ce la fa a nascondersi tra la vegetazione, ma gli altri due, algerini di 34 e 36 anni, sono stati bloccati e arrestati. Avevano una dose di cocaina, 62 pasticche di Pregabalin, 340 euro di dubbia provenienza. I carabinieri poi hanno perquisito ila loro abitazione e hanno scoperto 700 grammi di hashish - suddiviso in sette panetti da 100 grammi cadauno e la somma contante di 4.700 euro –, più materiale di vario genere di sospetta provenienza furtiva (41 cellulari, quattro pc, quattro tablet, due cuffie, una console, un monopattino, un corno – lo strumento a fiato – un cofanetto con profumi, due borselli Luis Vuitton, 50 Cappellini, sette bandane con scritta Italia).

Tutto è stato sottoposto a sequestro e i due algerini ora si trovano in carcere con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e ricettazione.

Normale amministrazione, considerato il tenore delle notizie alle quali ci hanno abituato le Cascine. Ma c’è una elemento che non è sfuggito ai militari e che assume un carattere preoccupante. Il Pregabalin, conosciuto in commercio come Lyrica, è un farmaco usato tra gli adulti per il trattamento di alcune forme di epilessia, ma è anche una nuova sostanza in voga tra i giovani, in quanto utilizzata come eccitante. Fino a qualche anno fa era diffusa soprattutto in Francia e nel resto d’Europa: le 62 pasticche sequestrate lunedì, invece, sono il primo sequestro di questo farmaco in forma di ’droga impropria’. Le capsule sarebbero dovute finire tra le mani dei consumatori? Questo è difficile da spere, anche perché questo farmaco utilizzato come droga viene acquistato sul dark web, proprio come fentanyl e mefedrone. Ma non solo: il farmaco viene recuperato anche tramite prescrizione medica. Il DailyMail, infine, di recente ha scoperto che nel Regno Unito viene prescritto a più di 8 milioni di persone, ed è stato collegato a più di 3 mila decessi negli ultimi 5 anni.

Pietro Mecarozzi