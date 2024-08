Campi estivi. Il bilancio della polisportiva

MUGELLO

E’ tempo di bilanci per la Polisportiva Mugello 88, che come ogni anno, d’estate, offre a bambini e ragazzi di Barberino di Mugello un’occasione speciale per stare insieme ed imparare. E’ il "Summer Camp" barberinese, che dalla fine della scuola a tutto luglio ha proposto a centinaia di bambini e ragazzi una lunga serie di attività educative e ricreative. Il presidente di "Mugello 88" Pasquale Toscano è più che soddisfatto. "Anzitutto per il successo di partecipazione – dice -. Quasi trecento gli iscritti, ai quali la nostra iniziativa ha offerto un’opportunità unica di crescita e divertimento. È stato un piacere vedere i bambini così entusiasti e coinvolti. Abbiamo lavorato duramente per creare un ambiente sicuro e stimolante, e i sorrisi sui volti dei partecipanti sono la nostra più grande ricompensa. Tutti gli animatori sono stati bravissimi, con la loro professionalità, e li ringrazio tantissimo per il lavoro svolto". La Polisportiva barberinese ha coinvolto molte realtà locali, e Toscano le ringrazia. "Il primo ringraziamento però va alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per il budget che ha messo a disposizione. E ci hanno dato una mano Carabinieri e Polizia Municipale, i Vigili del fuoco, la Misericordia di Barberino, l’unità cinofila della Bouturlin, la Grey wolf horse ranch che con il pony e il lupo slovacco ha suscito un enorme interesse nei bambini, le associazioni "Un Filo Di" e "Penelope", Alberto con il tiro con l’arco, il teatro Catalyst, la pedagogista Gualtieri, Publiacqua che ha permesso una visata guidata alla diga di Bilancino, inoltre ringrazio il General Manager Alessandro Locatelli che ci ha ospitato presso lo stabilimento dell’Acqua Panna. Senza dimenticare il Comune e l’istituto comprensivo che hanno condiviso il progetto e messo a disposizione quanto necessario".

Paolo Guidotti