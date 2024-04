Campi abbraccia Conselice. A tavola dopo il disastro

di Pier Francesco Nesti

Un gemellaggio che non vuole essere ‘solo’ simbolico, anzi. E’ quello che verrà sancito il prossimo 5 maggio al circolo Gni Gni, presso la sede della Pubblica Assistenza di Campi, in via Orly, fra il comitato di Conselice, in provincia di Ravenna, città che ha dovuto fare i conti con l’alluvione nel maggio del 2023, e il Coordinamento dei comitati di Campi Bisenzio (Comitato alluvionati campigiani 2023, Arca di Noè e Comitato via Cetino-via Campanella), rimasta sott’acqua pochi mesi dopo.

E’ qui, infatti, che è stato organizzato un pranzo, completamente gratuito, a cui sono ‘invitati’ i campigiani colpiti dall’alluvione. A organizzarlo è l’associazione Banda Albereta, da anni sempre in prima linea quando si parla di solidarietà. E che per realizzare questa giornata a sostegno dei propri concittadini, ha coinvolto l’Associazione culturale Villa Fontana di Medicina, in provincia di Bologna, che verrà a Campi a cucinare un piatto tipico della loro zona abbinato a prodotti emiliani (prenotazioni già quasi sold out, per informazioni telefonare al numero 392-2308179 entro e non oltre il 26 aprile). Ma le iniziative dei comitati non si fermano qui: in precedenza, infatti, lunedì 22 aprile alle 21, è stata indetta un’assemblea pubblica che si svolgerà in sala consiliare e alla quale sono stati invitati a partecipare tanti dei soggetti che hanno contribuito in modo attivo durante i giorni dell’emergenza del novembre scorso.

Tre i punti all’ordine del giorno: relazione degli incontri avuti con le istituzioni in merito alla messa in sicurezza del territorio, iniziative per il futuro che si concretizzeranno in una manifestazione pubblica già fissata per il 25 maggio e gli ultimi sviluppi relativi alla compilazione dei moduli per i rimborsi e risultati incompleti.