Bye Bye saluta tutti e vince alla grande la Corsa del Chianti

Nella Corsa del Chianti Bye Bye Sensazione con Sara del Fabbro vince respingendo El Gringo sui 2000 all’ippodromo del Visarno. La Corsa del Chianti è una delle competizioni di galoppo più antiche d’Italia, nata nel 1828 e disputata per la prima volta sul doppio km al Prato del Quercione, alle Cascine. Supportata da 13.200 euro di montepremi si corre sui 2000 metri di pista grande con l’etichetta di seconda Tris. In partenza dieci i cavalli di 3 anni ed oltre. Bye Bye Sensazione, con in sella la determinata Sara Del Fabbro, si portava all’avanguardia davanti a Cor Valentina, Peaceful Story ed Ultimo Tango. Il battistrada guidava il plotone fino alla dirittura conclusiva, dove veniva superata da El Gringo con Alessio Satta, ma Bye Bye Sensazione reagiva e in fotofinish metteva la testa davanti a tutti. Centrata la quinta affermazione in carriera in 2.18.2 in un finale al cardiopalma. Cor Valentina con Malune si piazzava terza su Orologio ed Ultimo Tango. Bye Bye Sensazione, erede di Benvenue e allievo del Team Gonnelli, per i colori di Ferdinando Fabiano, assegna una quota vincente di 10,01. Il prossimo convegno al galoppo sarà mercoledì.

Al via anche la seconda parte di stagione del trotto al Visarno con 11 giornate di corse. Domani, poi a novembre nei martedì 5, 12, 19 e 26. Domenica 8 dicembre il Gran Premio Duomo.

F.Que.