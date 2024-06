Bandierai in trasferta negli Usa prima tappa a Springfield poi esibizioni a Boston e Philadelphia

Grande successo per i Bandierai degli Uffizi , impegnati in questi giorni in una tourneé negli Stati Uniti. Ospiti dei consolati italiani di Boston e Philadelphia gli sbandieratori ufficiali del comune di Firenze si sono esibiti in una serie di eventi legati alla festa della Repubblica. La prima tappa è stata Springfield, la città del Massachussets da cui ha origine il Basket, dove i Bandierai si sono esibiti per la nutrita comunità italo americana. Le bandiere col giglio rosso in campo bianco hanno poi volato nei cieli di Boston. I Bandierai si sono spostati poi a Philadelphia dove, grazie al grande lavoro della console Cristiana Mele , si sono esibiti prima alla festa della comunità italiana al Rose Tree Park poi , alla presenza delle autorità locali, al City Hall.