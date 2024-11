Lutto a Bagno a Ripoli, è morto il presidente del Circolo S.M.S. Renato Bettini

Bagno a Ripoli (Firenze), 26 novembre 2024 – Lutto a Bagno a Ripoli per la scomparsa di Renato Bettini, storico presidente del Circolo Arci – Sms Bagno a Ripoli. A darne notizia è stato il sindaco, Francesco Pignotti, attraverso un post su Facbook.

"Solo pochi giorni fa avevamo parlato a lungo in occasione della riapertura del bar del circolo e avevamo fissato per vederci per alcune idee che aveva per il capoluogo”, scrive il primo cittadino, che parla di un risveglio molto triste per Bagno a Ripoli e definisce Bettini un punto di riferimento.

E in effetti, come sottolinea Pignotti, soltanto pochi giorni fa Bettini – per tutti il “sindachino” – aveva presenziato alla riapertura del bar del circolo Arci, rimasto chiuso per oltre un anno. Un lutto che addolora e rattrista l’intera comunità.