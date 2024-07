Audax Rufina rilancia: "Attacco rinforzato"

Completata la campagna acquisti con alcuni movimenti di spessore necessari a rinsaldare le fondamenta, l’Audax Rufina si appresta a usufruire le ultime settimane di riposo in vista della preparazione atletica che partirà il 17 agosto. Smaltita la delusione per il ritorno in Promozione, la società bianconera per tornare quanto prima nella categoria superiore si è affidata al nuovo ds Paolo Banchi.

Quali sono le ambizioni e le novità di mercato di questa Audax Rufina?

"L’incarico che mi è stato affidato è di tornare subito protagonisti. Smaltire le scorie relative alla retrocessione e puntare dritto l’obiettivo ai play off. Nei precedenti campionati di Promozione, la Rufina è sempre stata protagonista e lo sarà ancora. Ripatiamo con la panchina affidata a Luca Tognozzi e con un gruppo di giocatori riconfermati: Grazzini, Bachi, Di Vico, Maccari, Fumelli, Falcini, Somigli e il capitano Sequi. Sono stati aggregati giocatori provenienti dall’Eccellenza, Giannelli, Fioravanti, Minischetti, Sordi e alcuni giovani promettenti su cui nutriamo molta fiducia".

L’anno scorso il reparto offensivo è stato molto carente: si registrano novità?

"Ai vari Bachi, Di Vico, sono stati aggiunti Sordi e Minischetti, più i alcuni giovani come Della Felice e Candelori; attaccanti al quale spetterà il compito di fare gol".

Di quale girone la Rufina spera di far parte?

"Non sappiano se faremo il girone B o C. Siamo consapevoli che in ogni girone di Promozione ci saranno molte squadre favorite. Con l’ottimo allenatore Tognozzi partiremo concentrati per una stagione di alto livello, poi sarà il campo a dare la sua risposta".

La rosa 2024-25. Portieri: Lanzini, Moretti (‘05), Volpi (’07). Difensori: De Luca (’05), Formigli (‘06), Fumelli, Giannelli, Grazzini, Sepe, Sequi, Poggiali. Centrocampisti: Angeli Matteo e Tommaso (’05), Celli, Dreucci (’05), Falcini, Fioravanti, Maccari, Sitzia, Somigli. Attaccanti: Bachi, Candelori (’05), Della Felice (’07), Di Vico, Minischetti, Sordi. Viceallenatore Lorenzo Fusi, prep. atletico Paolo Puglioli, prep. portieri Andrea Langianni, fisioterapista Mattia Fagorzi. Presidente Massimo Francini, direttore generale Massimo Innocenti, direttore sportivo Paolo Banchi.

Giovanni Puleri