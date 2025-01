Associazione anziani. Ripartono i viaggi. In programma Auschwitz

Un programma ricco quello relativo ai viaggi, alle visite a mostre e musei oltre che alle serate in teatro promosso dall’Associazione comunale anziani di Sesto. Un elenco lungo presentato, due giorni fa, al circolo 8 Marzo, alla presenza dell’assessore alla Cultura Jacopo Madau e che, quest’anno, come ha ricordato il presidente dell’associazione sestese Giacomo Svicher avrà come iniziativa principale la visita ad Auschwitz e Cracovia, nel prossimo maggio, organizzata con l’obiettivo dichiarato di tenere vivo il ricordo degli orrori avvenuti durante la seconda guerra mondiale ma anche per riflettere sulle 57 guerre ancora in essere.

Quanto alle mostre e visite ai musei contemplate nel programma la professoressa Maria Pia Mannini - storica dell’arte ed ex direttrice del Museo Civico di Prato – ha sottolineato la scelta di privilegiare mete spesso al di fuori del turismo di massa anche a livello ‘locale’: tra l’altro la Manifattura Chini a Borgo San Lorenzo o la visita all’Ospedale di Santa Maria Nuova a Firenze. Tutte destinazioni, fra l’altro, raggiungibili con costi per tutte le tasche (anche per gli anziani) come rilevato dall’assessore Madau che, nel suo saluto, dopo avere espresso il suo apprezzamento per il programma e per il servizio svolto in città dall’Associazione comunale anziani, ha posto l’accento sui costi eccessivi degli ingressi a mostre e musei e impegnandosi a sollecitare la Città Metropolitana ad intervenire perché agli abitanti del territorio della cintura fiorentina possano essere riservate delle facilitazioni.

Alle iniziative consuete si aggiungono anche le letture, nella sede dell’associazione in viale Ariosto, a cura del gruppo Leggere Insieme nel prossimo maggio.

S.N.