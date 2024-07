Argomenna. Iniziati i lavori alla scarpata

Un importante zona alle porte di Pontassieve tornerà a breve ad essere completamente sistemata, in ordine e libera dai rischi. Sono infatti iniziati nel capoluogo i lavori per la messa in sicurezza della scarpata stradale nella parte alta di via dell’Argomenna. Un intervento che viene realizzato e pagato interamente dal proprietario dei terreni sui quali fa riferimento l’area a rischio. Si tratta, complessivamente, di un tratto di circa quattrocento metri, che si trova a valle rispetto al ponte sul torrente Argomenna, in località Piscetti. Per consentire questo intervento questa settimana, fino a tutta la giornata di ieri ed anche lunedì prossimo, 29 luglio, negli orari che vanno dalle 6 della mattina alle 12 e - successivamente - dalle 14 alle 18, sarà istituito il divieto di transito su via dell’Argomenna, da circa quattrocento metri a valle del ponte sul torrente Argomenna in località Piscetti, fino al ponte stesso. Una restrizione dalla quale saranno esclusi soltanto i mezzi specificatamente autorizzati.

Per raggiungere la frazione di Santa Maria in Acone e le abitazioni sparse deve essere utilizzata la viabilità alternativa che passa da via Sant’Eustachio in Acone. I lavori, nello specifico, consistono in abbattimenti selettivi di alberi che si affaciano sulla strada comunale e che risultano potenzialmente instabili. Piante che, in sostanza, possono rappresentare un pericolo per la viabilità pubblica. Oltre a questo, l’intervento consentirà una totale pulizia della scarpata, che risulterà in questo modo liberata dagli arbusti che si trovano al lato della strada e che rappresentano - anche in questo caso - un concreto elemento di rischio per chi transita in zona. Leonardo Bartoletti