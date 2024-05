Area legale amministrativa. Ales cerca uno specialista

Ales, Arte, Lavoro e Servizi, società in house del Ministero della Cultura, per la propria sede di Firenze cerca uno specialista da inserire nell’Area legale amministrativa. La figura professionale dovrà assicurare il supporto alla gestione degli affari di natura giuridica della pubblica amministrazione per cui opera, in tutti i campi del diritto amministrativo. Ed anche segnalare le nuove disposizioni normative nell’ambito specifico, prevedendone sviluppi, opportunità, rischi e ricadute ed elaborare bozze di atti di natura giuridica e pareri. Viene offerto un contratto a tempo determinato con la possibilità di trasformazione dell’inquadramento a tempo indeterminato. Candidature sul sito Ales entro domani, giovedì 9 maggio.