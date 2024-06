All’Antica Fiera arrivano le ragazze di Miss Toscana

Miss Toscana fa tappa domani sera a Ginestra Fiorentina per una nuova selezione, nel piccolo borgo rurale nella splendida campagna

del Chianti e sarà uno degli appuntamenti più importanti del programma

della tredicesima edizione dell’Antica Fiera della Ginestra. Dalle 21.30 via alla passerella nella piazza del Popolo sfilano le ragazze che si contendono la fascia di Miss Ginestra. A presentare la serata sarà lo showman Raffaello Zanieri. Dopo le sfilate di rito davanti alla giuria e al pubblico si procederà all’elezione della vincitrice che accederà di diritto alla semifinale regionale in programma domenica 4 agosto. Poi a fine agosto è prevista la finalissima regionale dove verrà assegnato il titolo di più bella del Granducato e saranno scelte le ragazze che rappresenteranno la nostra regione alle finali di Miss Italia. Ingresso libero ma prenotazioni per i tavoli al 3665027361.