Accoglienza dei bimbi all’asilo. Parte il servizio per le famiglie

Accoglienza nelle scuole d’infanzia di Scandicci, ecco il bando. L’Avviso pubblico riguarda il sostegno dell’accoglienza dei bambini e delle bambine in servizi educativi per la prima infanzia (3-36 mesi) a titolarità comunale e privata accreditata.

Possono partecipare le famiglie i cui bambini frequenteranno per il prossimo anno scolastico uno dei plessi in città (comunale o privati accreditati). In caso di questi ultimi però il minore (l’isee deve essere compreso tra 35.000 e 50mila euro) dovrà essere collocato nella lista d’attesa nei servizi educativi comunali.

Altra clausola, nel caso l’iscrizione del ragazzino sia a servizi comunale, indipendentemente dal valore ISEE, questo non dovrà essere beneficiario della misura regionale "Nidi Gratis". Le domande potranno essere presentate, fino al 26 agosto prossimo, esclusivamente online da genitore o tutore-esercente la potestà parentale del bambino o della bambina, accedendo al sito: https://sibyl-online.it/?pa=Scandicci mediante uno dei seguenti sistemi di identificazione: SPID oppure CIE.

Per eventuali contatti è possibile scrivere al seguente indirizzo mail: [email protected] indicando obbligatoriamente nell’oggetto "Informazioni domanda Nidi di qualità".

Sulle scuole d’infanzia c’è molta attenzione da parte delle famiglie, soprattutto per quanto riguarda tempi d’attesa e servizi accessori.