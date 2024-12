A teatro con il Rotary per Rifredi

Ceccuti

Consegnato alla Misericordia di Rifredi il primo dei due service previsti da Raoul Masini nel corso della sua annata di presidenza al Rotary Club Firenze Lorenzo il Magnifico. L’occasione di raccolta fondi, che ha permesso la donazione dei primi 2.200 euro, è stata lo spettacolo “Le sorelle Materassi“, portato in scena al Teatro Nuovo Sentiero di Firenze dalla compagnia amatoriale “I Malandra“, con la regia di Lorenzo Lombardi. "L’intero ricavato della serata – commenta il presidente Masini - è stato destinato all’acquisto di apparecchiature mediche per il poliambulatorio della Misericordia di Rifredi. Ringrazio tutti gli attori della Compagnia che, con straordinaria professionalità, hanno portato in scena questo adattamento del capolavoro di Aldo Palazzeschi. Insieme al Governatore della Misericordia di Rifredi Piero Tacconi abbiamo deciso di unire le forze per organizzare un service a sostegno della struttura sanitaria, con un secondo spettacolo a fine gennaio".