’A Squola di fallimento’. In aula c’è Andrea Muzzi

’A Squola di fallimento’ è una lezione che unisce formazione e intrattenimento in un originale format. In occasione del 13 febbraio ’San Fallimentino’, al Teatro di Cestello (ore 20,45), la lezione sarà dedicata a chi, in coppia o single, ha fatto di ogni errore amoroso una lezione, dimostrando che anche i cuori infranti possono battere ancora... E di chi ha fallito miseramente nell’amore, ma non si arrende e continua a cercare la sua metà, magari sbagliando ancora. La scena riproduce un’aula scolastica dove Andrea Muzzi (autore, attore e regista, da 15 stagioni porta in scena ’All’Alba perderò’, uno spettacolo divenuto poi un film) e Francesca Corrado (presidente Scuola di Fallimento e autrice del libro ’Il fallimento è rivoluzione’) si alternano nel ruolo di insegnanti. Il focus centrale è sull’importanza del fallimento come una possibile tappa per il successo.

La lezione incoraggia gli spettatori a rivalutare il concetto di fallimento, evidenziando come dietro ogni evoluzione e successo ci sia più spesso di quanto si possa immaginare un errore o una caduta. Perché il fallimento non è un ostacolo ma una opportunità di crescita personale e professionale. Il fallimento è l’occasione di prendere atto dei dettagli ancora da perfezionare. Ogni spettacolo prevede anche la figura del supplente: campioni di sport, personalità dello spettacolo che condivideranno con il pubblico i loro errori e quelli che sono stati utili per raggiungere i loro traguardi. In questo caso sarà Marco Falagiani, Premio Oscar della musica. Musicista autore compositore arrangiatore produttore artistico.

Maurizio Costanzo