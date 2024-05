300 partecipanti da 21 Comuni del Fiorentino al viaggio della memoria

Firenze, 7 maggio 2024 - Trecento persone da 21 Comuni del territorio hanno partecipato al viaggio della memoria 2024 promosso anche dalla Città Metropolitana di Firenze. Coinvolti sette istituti superiori: Salvemini-Duca d'Aosta, Cellini, Morante-Ginori Conti, Liceo di Porta Romana, Saffi, Chino Chini, Agrario. Cinque giorni di riflessioni e approfondimenti sulla storia del Novecento, dopo ottant'anni dai grandi scioperi del marzo 1944. si spiega in una nota. Il viaggio, che si e' appena concluso, ha visto coinvolti quasi 300 studenti, insegnanti e amministratori per la visita ai lager di Dachau, Ebensee, Mauthausen, Gusen, il Castello di Hartheim e la Risiera di San Sabba. I corsi di formazione, propedeutici al viaggio, sono stati affidati all'Istituto Aned - Sezione Firenze, nelle varie sedi scolastiche, e al direttore dell'Istituto storico toscano della Resistenza Matteo Mazzoni. "Il Viaggio della memoria 2024, iniziato giovedì 2 maggio 2024 - spiega una nota di Aned - ha visto partecipe una delegazione composta da cinque pullman con trecento partecipanti in rappresentanza di 21 Comuni della provincia, ai quali si è aggiunto il pullman organizzato dalla Città Metropolitana di Firenze con gli studenti e le studentesse delle scuole superiori per tornare a visitare i lager di Germania, Austria e Italia. Cinque giorni in pellegrinaggio per visitare i campi di Dachau, Ebensee, Mauthausen e Gusen, oltre al Castello di Hartheim, quest'ultimo centro di eutanasia ideato dal regime per portare avanti l'operazione T4, volta allo sterminio dei disabili. Domenica 5 maggio la delegazione ha preso parte alla cerimonia internazionale di Mauthausen, in occasione del 79/o anniversario della Liberazione del Campo e, al termine della mattinata, il sindaco di Mauthausen Thomas Punkenhofer ha incontrato i rappresentanti del Comune di Firenze, in ricordo del Patto di Fratellanza siglato nel 2009 che unisce le due città. Infine, lunedì 6 maggio si è svolta visita alla Risiera di San Sabba a Trieste".