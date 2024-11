Teatro Niccolini, primo recital in Italia di Anne Queffélec

Firenze, 23 novembre 2024 - Domenica 24 novembre, alle ore 19 , al Teatro Niccolini di Firenze, la stagione degli Amici della Musica di Firenze ospita il primo recital in Italia della pianista francese Anne Queffélec. Queffélec ha studiato al Conservatorio di Parigi, perfezionandosi a Vienna con Alfred Brendel, Paul Badura-Skoda e Jörg Demus. Vanta una straordinaria carriera internazionale, iniziata con la vittoria al Concorso Internazionale di Monaco nel 1968 e, l’anno successivo, a quello di Leeds. A Firenze presenterà un concerto dedicato alle ultime tre sonate di Ludwig van Beethoven (op. 109, 110 e 111), capolavori pianistici ricchi di fascino e sorprese musicali. Al termine del concerto, l’artista incontrerà il pubblico, per raccontare la sua vita musicale e le sfide incontrate nel corso della sua carriera e per rispondere a domande e curiosità. L'intervista sarà condotta dalla Prof.ssa Laure-Hélène Sacco, già docente specializzata nelle arti dello spettacolo presso le università di Parigi e Avignone. Il concerto è in collaborazione con The Matthiesen Foundation e Institut francais Firenze, e parte del Programma Off del Festival l’Eredità delle Donne.