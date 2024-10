Maggio Musicale, Daniele Gatti sul podio dirige il Requiem di Brahms

Firenze, 8 ottobre 2024 – Giovedì 10 ottobre alle ore 20, in sala Zubin Mehta, torna sul podio il maestro Daniele Gatti per un concerto sinfonico corale: sui leggii, Ein deutsches Requiem per soli, coro e orchestra op. 45 di Johannes Brahms. Solisti: Rosalia Cid (soprano) e Liviu Holender (baritono). Maestro del Coro: Lorenzo Fratini. Nata forse dalla necessità di esprimere in musica la perdita della madre nel febbraio del 1865, la composizione è basata su un testo con passi tratti dall'Antico e dal Nuovo Testamento che vennero selezionati e montati dallo stesso Brahms in maniera del tutto personale. Venne eseguita per la prima volta, in tre movimenti, nel dicembre del 1867, ma solo nell’aprile dell’anno successivo, quando fu eseguita completa dei suoi sei movimenti, riscosse davvero un grande successo di pubblico dando una svolta decisiva alla carriera del compositore tedesco. Il maestro Daniele Gatti torna al Maggio dopo il grande successo riscosso nel 86a edizione del Festival del Maggio: tre concerti sinfonico corali e la direzione dell’opera Tosca, per la regia di Massimo Popolizio. Al momento, oltre ai suoi impegni sul podio della sala Zubin Mehta per il ciclo brahmsiano, è impegnato anche con le prove del nuovo allestimento della Madama Butterfly che andrà in scena dal 24 ottobre al 2 novembre nella Sala Grande. Nelle altre due serate dedicate al compositore tedesco verrà eseguito il ciclo completo delle sinfonie: giovedì 17 ottobre ore 20, in cui eseguirà la n. 3 in fa maggiore op. 90 e la n. 1 in do minore op. 68, e sabato 26 ottobre 2024, in cui eseguirà la n. 2 in re maggiore op. 73 e la n. 4 in mi minore op. 98. Solisti nel Requiem tedesco sono il soprano Rosalia Cid, ex allieva dell’Accademia del Maggio, che ha cantato in molte produzioni del Maggio tra le quali si ricordano Rigoletto (La contessa di Ceprano, febbraio 2021), Le nozze di Figaro (Barbarina; maggio 2022), La finta semplice (Ninetta; gennaio 2023) e Falstaff (Nannetta; giugno 2023). Il baritono Liviu Holender, invece, ha cantato al Maggio come Falke in Die Fledermaus (gennaio 2022) e come Harlequin in una nuova produzione di Ariadne auf Naxos (giugno 2022).