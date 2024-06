Firenze, Riccardo Nencini presenta il libro ‘Muoio per te’ nel centenario di Matteotti

Firenze, 8 giugno 2024 – Un ricordo di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei 100 anni dal delitto, per celebrarne il coraggio in un’opera che lo vede protagonista insieme alla moglie Velia Titta e ad altre celebri coppie della politica di quegli anni tormentati e cruciali: Antonio Gramsci e Giulia Schucht, Anna Kuliscioff e Filippo Turati, Benito Mussolini e Margherita Sarfatti. Sabato 8 giugno il presidente del Gabinetto Vieusseux Riccardo Nencini sarà ospite alla quarta giornata de La città dei lettori a Villa Bardini (Costa San Giorgio 2) – il festival che catalizza a Firenze autori, editori, traduttori, divulgatori e curatori di primo piano a cura di Fondazione CR Firenze e Associazione Wimbledon APS, con la direzione di Gabriele Ametrano – per presentare il nuovo romanzo “Muoio per te” (Mondadori) in dialogo con il Presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e con la giornalista Cristina di Domenico. Appuntamento alle 17.30 sul belvedere per ripercorrere un momento centrale nella vicenda del nostro paese, ma anche per ricordare le donne che furono accanto ai protagonisti della Storia e che dalla Storia furono poi ingiustamente cancellate. Per l’incontro sarà garantito il servizio di interpretariato LIS. Giunta quest’anno alla settima edizione, La città dei lettori gode del patrocinio e sostegno di Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze, Comune di Firenze ed Estate Fiorentina, e del sostegno di Unicoop Firenze e International Motors. In caso di maltempo gli incontri all’aperto si svolgeranno al coperto, tutte le iniziative sono a ingresso gratuito (www.lacittadeilettori.it). Tra le iniziative da non perdere durante la giornata alle 18.30 sul belvedere la lectio “Genere, orientamento sessuale, relazioni: stereotipi e AI” a cura dello scrittore Luca Starita, che rifletterà sul tema degli stereotipi legati all’Intelligenza Artificiale, strumento che impara dai dati forniti, assorbendo, riproducendo e amplificando le caratteristiche della società di riferimento e che si sta rapidamente infiltrando in tanti aspetti della quotidianità. Che cosa succede, quindi, quando l’AI incontra gli stereotipi radicati nel linguaggio e nei comportamenti delle persone? Che cosa succede quando i pregiudizi e le disuguaglianze nei confronti del genere, dell’orientamento sessuale e più in generale nei confronti delle relazioni, diventano schemi che vengono in questo modo automaticamente proposti? E poi, sulla terrazza alle 17.00, l’intervento di Mathieu Belezi, autore cosmopolita applaudito in Francia in dialogo col giornalista Simone Innocenti intorno al suo ipnotico e crudele racconto di guerra d’Algeria, caso letterario in patria con oltre 90.000 copie vendute, “Attaccare la terra e il sole” (Feltrinelli Gramma). Durante i giorni de La città dei lettori a Villa Bardini, sarà possibile visitare gratuitamente la mostra "Mimmo Jodice. Senza Tempo". Presentando il segnalibro distribuito ai partecipanti del Festival, si potrà accedere alla mostra successivamente con uno sconto del 50% fino al 14 luglio.