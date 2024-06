Impulso: al Pomario del Castello dell'Acciaiolo di Scandicci spazio all'improvvisazione

Firenze, 12 giugno 2024 – Sarà una performance particolare e sorprendente quella ideata e musicata dal compositore, regista del suono ed improvvisatore Francesco Giomi “Impulso, azione improvvisativa per un musicista e una comunità di danzatori”, che andrà in scena in prima assoluta venerdì pomeriggio alle 19 al Pomario del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci, nel contesto del FESTIVAL di danza NUTIDA Nuove danzatrici/ori V Edizione, diretto da Cristina Bozzolini e Saverio Cona. Lo spettacolo, col progetto coreografico di Beatrice Ciattini, Niccolò Poggini, Jennifer Lavinia Rosati, Lorenzo Di Rocco, vede impegnato un nutrito cast di danzatori provenienti da tutta Italia: Giada Giandomenico, Lorenzo Paoli, Henry Tanzini, Allison Ferraro, Andreea Elena Gabara, Valentina Foschi, Tommaso Maragno, Sveva Bordogna. “ Un singolo musicista e una comunità danzante - spiegano gli organizzatori del Festival -: attraverso un’indagine improvvisata la performance ricerca il dialogo tra sensibilità espressive differenti, il suono e il gesto. Guidati dal suono, i corpi esplorano la tensione tra istinto e scelta attraversando stati intimi ed esterni in continua trasformazione. Il suono diventa danza, il movimento musica e le pulsioni sono tradotte in azioni consapevoli attraverso la totale libertà espressiva. Un lavoro in perpetuo divenire che, partendo da uno scheletro fissato, si dirama come un frattale verso infinite possibilità ogni volta diverse e nuove, apparentemente caotiche, ma che mantengono un affascinante disegno compositivo. Impulso è il frutto di una coproduzione tra Tempo Reale, Nutida/Stazione Utopia, Nuovo Balletto di Toscana e The Gate”. Fino al 4 luglio 2024 il Festival di danza presenta spettacoli e studi nell’ora che precede il tramonto, in un rapporto costante tra pubblico ed artisti, al Pomario del Castello dell’Acciaiolo di Scandicci. Si tratta di una manifestazione con una sua peculiarità dove gli spettacoli sono pensati o riadattati per gli splendidi spazi del parco. Ingresso intero 5€, ridotto 3€, prenotazione non obbligatoria e laboratori gratuiti.