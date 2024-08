Firenze, la Galleria dell’Accademia gratis per la Domenica al museo

Firenze, 26 agosto 2024 - In occasione della #DomenicalMuseo, iniziativa introdotta dal MiC-Ministero della Cultura, domenica 1 settembre la Galleria dell’Accademia di Firenze sarà aperta gratuitamente al pubblico. Un'occasione unica per ammirare le collezioni permanenti della Galleria, dai dipinti a fondo oro realizzati tra il Duecento e il primo Quattrocento ai capolavori scultorei michelangioleschi – oltre alla splendida Gipsoteca e alla sala degli strumenti musicali. Quest'ultima, che ospita esemplari unici provenienti dalle collezioni private dei granduchi di Toscana, i Medici e i Lorena e che, grazie al nuovo allestimento appena realizzato si presenta ai visitatori con una veste inedita. I preziosi strumenti storici, come il clavicembalo in legno di cipresso e ebano del 1700 di Bartolomeo Cristofori, il clavicembalo espressivo dell'inglese Thomas Culliford del 1785, uno dei pochi clavicembali inglesi presenti in Italia, e il famoso pianoforte verticale costruito da Domenico Del Mela nel 1739, oltre ad essere stati sottoposti a restauri conservativi, riaccordati e spolverati, sono adesso sollevati da una pedana e illuminati da un impianto illuminotecnico a led di ultima generazione, che ne garantiscono una migliore, eccellente visuale. Inoltre, si ricorda che fino al 26 settembre 2024, tutti i martedì sarà possibile visitare il museo fino alle 22 (ultimo ingresso ore 21,15) mentre i giovedì fino alle 21 (ultimo ingresso 20,15). Le aperture serali straordinarie continueranno anche ad ottobre, tutti i martedì fino alle ore 22 (ultimo ingresso ore 21,15), ed eccezionalmente giovedì 31 ottobre e giovedì 5 dicembre, fino alle ore 22 (ultimo ingresso ore 21,15). La Galleria dell’Accademia di Firenze è aperta dalle 8,15 alle 18,50 (ultimo ingresso 18,20). In occasione della domenica al museo non è possibile prenotare – mentre la prenotazione resta attiva e fortemente consigliata per tutti gli altri giorni al costo di 4 euro, tramite call center (+39 055 294883) oppure online sul sito ufficiale del Museo