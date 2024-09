Firenze, proseguono i concerti con i giovani talenti della classica

Firenze, 29 settembre 2024 - Prosegue Fortissimissimo Firenze Festival, il Festival degli Amici della Musica di Firenze ideato e curato dal Maestro Andrea Lucchesini che raccoglie in un unico cartellone alcuni dei più interessanti giovani rappresentanti della scena classica nazionale e internazionale. Una carrellata di musicisti giovani e giovanissimi che si presentano al pubblico con la forza del loro talento, il bagaglio di una preparazione accurata e la carica del loro entusiasmo. Il Festival fa parte dell’Estate Fiorentina del Comune di Firenze. Lunedì 30 settembre il Festival sarà al Lyceum Club Internazionale di Firenze (Lungarno Guicciardini 17, Firenze), ore 19, per il concerto di Alberto Navarra al flauto e Marianna Tongiorgi al pianoforte. Martedì 1 ottobre, all’Istituto Francese di Firenze (Piazza Ognissanti 2, Firenze), alle ore 19.00 sarà la volta del Duo Gate, formato da Simone Bellagamba al sassofono e William Belpassi al pianoforte. Giovedì 3 ottobre, alle ore 19, alla Sala del Buonumore Pietro Grossi del Conservatorio Cherubini di Firenze (Piazza Belle Arti, 2), Ernesto Campagnaro al violino e Riccardo Baldizzi al violoncello eseguiranno musiche di Platti, Bonporti, Kodaly, Ravel. Venerdì 4 ottobre, di nuovo all’Istituto Francese di Firenze ma questa volta alle ore 20.00, si esibiranno Anna Molinari al violino e Simone Ivaldi al pianoforte, con musiche di Haendel, Debussy, Franck. Il 5 e 6 ottobre Fortissimissimo Metropolitano proseguirà quindi con altri due concerti a Figline e Empoli. La formula di Fortissimissimo Firenze Festival si contraddistingue per la costante e attiva partecipazione degli studenti dell’IIS Alberti-Dante e del Liceo Classico Galileo: seguono tutte le attività e costituiscono la giuria che ogni anno sceglie quale interprete riascoltare nell’edizione successiva. La Stagione Concertistica degli Amici della Musica di Firenze prenderà avvio, invece, sabato 12 ottobre alle ore 16 al Teatro della Pergola con il recital di Beatrice Rana.