Firenze, la Pergola in piazza tra consultazioni poetiche, musicali e ping pong

Firenze, 5 giugno 2024 - L’8 giugno, dalle 17 alle 20, secondo momento, dopo quello dell’11 maggio, de La Pergola in Piazza, l’intervento del teatro nello spazio urbano in partnership con il Théâtre de la Ville di Parigi con un programma di Deambulazioni Poetiche, Consultazioni Poetiche e Musicali, Ping Pong Poesia, lezioni e performance di metodo mimico, il reading di Romanzo da spiaggia di Alessandro Raveggi e Francesco Natali, interventi musicali de La Sghanghenga, tutte attività e contenuti a partecipazione libera per chiunque, a vario titolo, si trovi a passare di fronte al Teatro della Pergola e nel Chiostro dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli.

Eccezionalmente sull’Arno prevista una sessione di Consultazioni Poetiche acquatiche. Questo appuntamento de La Pergola in Piazza coincide con Planetaria, la manifestazione su ambiente e clima ideata da Stefano Accorsi e Filippo Gentili che per tre giorni si svolge proprio alla Pergola. L’8 giugno, infatti, dalle 16 alle 17, nel Saloncino ‘Paolo Poli’, Dorcy Rugamba e Vincent Mambachaka saranno protagonisti di un talk su quanto la sfida climatica sia una crisi non solo ambientale, ma anche di immaginazione. Si racconterà come l’arte e la comunicazione sono fondamentali per ricostruire la speranza in un futuro migliore e rendere più efficace la trasformazione ecologica in atto.

Ingresso libero con prenotazione online sul sito https://planetariafestival.it. Per questo, il tema è l’acqua, anche nella sua accezione di fiume e fontana, e il concetto di “piazza” si adatta a questa elaborazione. Il primo luogo, dunque, è lo spazio antistante al Teatro della Pergola dove, dalle 17 alle 20, in sincronia con gli eventi di Planetaria, alcuni attori danno vita alle Deambulazioni Poetiche: attenderanno “al varco” le persone in uscita dal teatro per recitare loro poesie in tema con l’acqua, il fiume e le fontane; e magari invitarle a procedere verso il secondo luogo. Nel Chiostro dell’ex monastero di Santa Maria degli Angeli, in collaborazione con l’Associazione Nazionale fra Mutilati ed Invalidi di Guerra, Sezione di Firenze, all’ingresso su via degli Alfani, all’ombra della Rotonda Brunelleschi, le persone saranno accolte dalle 17 alle 20 dalle Consultazioni Poetiche e Musicali; all’interno del Chiostro il Centro di Avviamento all'Espressione del Teatro della Toscana terrà, dalle 17:30 alle 18:15, lezioni aperte di metodo mimico e, dalle 18:30 alle 19, una performance.

Negli intervalli – tra le 17 e le 17:30, tra le 18:15 e le 18:30, tra le 19:40 e le 20 – si giocherà a Ping Pong Poesia, e gli spettatori saranno invitati a provare la recitazione unita al gioco della racchetta. Dalle 19:20 alle 19:40 il reading di Romanzo da spiaggia, progetto di racconto del fiume Arno creato nel 2016 dallo scrittore Alessandro Raveggi e dal fotografo Francesco Natali. Racconto d’appendice delle vite e degli amori sull’Arno, come in un romanzo feuilleton a puntate. Per tutto il pomeriggio saranno in mostra alcuni degli scatti di Natali. Cuciranno i luoghi de La Pergola in Piazza le note della street marching band La Sghanghenga, a cui è affidata l’apertura e la chiusura, e altre incursioni a sorpresa.

Terzo luogo proprio l’Arno, grazie alla collaborazione con il team di Arnoboat, la romantica peniche elettrica che effettua la crociera sul fiume. La corsa delle 17:30 – 18:30 sarà caratterizzata dalla possibilità di effettuare delle Consultazioni Poetiche acquatiche sul lento tragitto del fiume. Imbarco sul Lungarno Diaz, all’altezza di Piazza Mentana, biglietto acquistabile sul sito www.arnoboat.com selezionando “Crociera turistica sul fiume Arno con commento” (prezzi: adulti (età 13-89 anni) € 25; senior (età 90-99 anni) e residenti a Firenze fino a 65 anni € 19; bambini (età 6-12 anni) e residenti a Firenze con più di 65 anni € 15; neonati (fino a 5 anni) gratuito). La Pergola in Piazza punta a fare delle piazze il centro di una riflessione che ponga anche interrogativi su cosa significhi fare teatro oggi.

Punta a creare nuove linee di pensiero, a far dialogare discipline differenti, a essere piattaforma per i progetti che nel tempo la Pergola e il Théâtre de la Ville hanno sviluppato di concerto, come le Consultazioni poetiche e il Ping Pong Poesia. Per l’occasione uscirà il numero 2 della «Gazzetta della Piazza», il giornale che accompagna ogni iniziativa, proponendo approfondimenti e contenuti intrecciati tra Firenze e Parigi.

