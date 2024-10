Firenze, Letizia Fuochi canta e racconta Chavela Vargas

Firenze, 14 ottobre 2024 - Letizia Fuochi torna martedì 15 ottobre con le canzoni e la storia di Chavela Vargas al Ridotto del Teatro Puccini di Firenze in pre serale alle ore 19 nell’ambito del H/earthbeat festival. Con Francesco Frank Cusumano alle chitarre e Ettore Bonafé alle percussioni (congas, def muto, shaker, block e cembalo), la cantautrice fiorentina presenta questo progetto come un atto di profonda gratitudine nei confronti di un’artista autentica, totale, completa, capace di assomigliare il più possibile al sogno che aveva di sé stessa. Chavela Vargas ha saputo rompere il silenzio della solitudine per trasformarlo nel più alto e supremo atto di libertà. Chavela, sciamana, magnifica voce e grande artista latino-americana viene omaggiata da Letizia Fuochi che ripercorre la storia di questa donna fascinosa e ribelle e si fa tramite di un linguaggio invisibile, potente ed universale: la volontà di credere e sopravvivere ai propri sogni. Nel 2019, a cento anni dalla sua nascita, Materiali Sonori ha prodotto il disco di Letizia Fuochi “Fuegos y Chavela”, ancora oggi un pezzo importante e raro della “riettura” del suo repertorio, un lavoro diffuso e apprezzato in Italia e nel mondo.Maurizio Costanzo