Firenze, il musical Mare Fuori in scena al Teatro Verdi

Firenze, 27 novembre 2024 - Dopo il grande successo e i sold-out con oltre centomila spettatori nei maggiori teatri italiani, arriva al Teatro Verdi di Firenze il musical Mare Fuori diretto da Alessandro Siani tratto dalla fortunata serie televisiva italiana, incentrata sulle vicende dei detenuti e del personale di un immaginario istituto penale per minorenni di Napoli. Appuntamento con venerdì 6 e sabato 7 dicembre alle ore 20,45. La serie è stata trasformata in un musical che porta in teatro il dramma esistenziale di un mondo di ragazzi giovanissimi, abbandonati a sé stessi. Sul palco si vedranno alcuni tra i volti più amati della serie tv. La location è il carcere minorile di Nisida e si narra in modo profondo e crudo la vita di un gruppo di ragazzi all’interno dell’ istituto penitenziario. Dietro le sbarre, guardando oltre, si affaccia un mare libero e immenso, una sorta di sogno, di miraggio. La detenzione è ancora più dura guardando il mare fuori. La versione teatrale segue i temi della serie tv come le ragioni che hanno portato in carcere i ragazzi, la famiglia distrutta nei suoi valori, la lotta fra bande, la delinquenza beffarda che trascina una persona ancora giovane a fare determinate scelte. Una gioventù bruciata, figlia di un destino amaro e inaccettabile. Al centro della trasposizione teatrale c’è il “momento”. Trovarsi nel momento sbagliato, perdere sempre il momento giusto, perché confusi e avviliti dall’ambiente che li circonda, crescere male e continuare a sbagliare. L’amicizia, la fratellanza e soprattutto l’amore copriranno il dolore, ma nessuno sarà mai sereno, perché tutto potrebbe cambiare da un “momento” all’altro. Dal palcoscenico lo sguardo dei ragazzi abbraccia il pubblico che li osserva e che rappresenta per loro la speranza. Biglietti in vendita presso la biglietteria del teatro e in tutti i punti vendita Boxoffice Toscana e Ticketone oppure online sul sito del Teatro Verdi. Maurizio Costanzo