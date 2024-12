Firenze, concerto di Natale per la Fondazione Claudio Ciai

Firenze, 8 dicembre 2024 - Giovedì 12 dicembre andrà in scena il Concerto di Natale organizzato dalla Fondazione Claudio CIAI. L’appuntamento è al Cinema La Compagnia di Firenze Via Cavour 50/r, il concerto inizierà alle ore 21. Con la direzione di Ladislau Petru Horvath, maestro concertatore, direttore e violino, ci saranno l'ensemble "Consonantia" e Sonia Perini al pianoforte eseguono musiche di Bellini, Rossini e Ciaikowskij. Sul palcoscenico, Luigi Cozzolino al violino, Andrea Pani alla viola, Stefano Cerri al contrabbasso, Sergio Paglicci al clarinetto, Alberto Boccacci al violino, George Georgescu al violoncello, Renzo Pelli al flauto, Sonia Perini al pianoforte. Il ricco programma della serata prevede, di Vincenzo Bellini, Overture da Norma, per flauto, clarinetto, quintetto d’archi e pianoforte. Di Gioacchino Rossini Sinfonia da Semiramide per flauto, violino, violoncello e pianoforte. E la Sinfonia da Il barbiere di Siviglia, per Flauto, clarinetto, violino e pianoforte. Di Ciaikowskij la Suite dallo Schiaccianoci, per flauto, clarinetto, quintetto d’archi e pianoforte. Ingresso libero con offerta a favore della Fondazione Cai. Info e prenotazioni (non obbligatorie) [email protected] e al numero 338 5900539. Una serata di musica dunque, ma anche di solidarietà a favore della Fondazione Claudio Ciai, che agisce in supporto di persone con disabilità, o con storie di fragilità, in memoria di Claudio per iniziativa della sua famiglia: la moglie Daniela e il figlio Francesco. Claudio Ciai nasce a Firenze il 12 gennaio 1958, dove lavora e vive con la sua famiglia. Il 15 settembre del 2010, mentre è alla guida della sua auto aziendale, rimane vittima di un grave incidente stradale: mentre è fermo in coda, viene travolto da un camion sopraggiunto a tutta velocità. A seguito dell’incidente riporta gravi lesioni cerebrali che gli impediscono di comunicare, muoversi e alimentarsi. Inizia così il calvario di Claudio e della sua famiglia. Da questa esperienza, tanto terribile quanto fortificante, è nata la “Fondazione Claudio Ciai”, che aiuta le persone con disabilità, o con storie di fragilità, a ricostruire al meglio le loro vite. Rafforza la comunità locale con progetti di sviluppo che favoriscano il superamento di barriere culturali, attiva percorsi di reinserimento sociale e denuncia cause di ingiustizia e disuguaglianza. La Fondazione lavora dunque per migliorare la vita delle persone, ha sviluppato grandi progetti, e in pochi anni ha fatto grandi donazioni a privati e ad associazioni. Maurizio Costanzo