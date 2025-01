Firenze, con le Seggiole alla scoperta dei luoghi segreti della Pergola

Firenze, 15 gennaio 2025 -La Compagnia delle Seggiole celebra il 19esimo anno di repliche del suo acclamato viaggio teatrale ‘In sua movenza è fermo’, che ha già affascinato migliaia di spettatori. Un'esperienza unica che porta il pubblico negli spazi nascosti del teatro della Pergola, accompagnati dalle voci dei grandi protagonisti della sua storia, come l’impresario Lanari e Antonio Meucci. Doppio appuntamento a gennaio: il 19 ed il 26. Un’occasione imperdibile per attraversare gli spazi nascosti e solitamente inaccessibili di uno dei teatri più antichi e prestigiosi d’Italia. Durante questo percorso esclusivo, verrete accolti da personaggi storici che hanno segnato la vita del teatro: l’impresario Lanari, l’inventore Antonio Meucci, la sartina della Duse e altri protagonisti guideranno il pubblico alla scoperta di storie dimenticate e aneddoti curiosi che svelano l’anima del palcoscenico. L’esperienza è un'opportunità unica per vivere il Teatro della Pergola come mai prima d’ora, immergendosi nella sua storia, nelle sue tradizioni e nei misteri che abitano i suoi spazi più intimi.