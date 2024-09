Firenze, al via la stagione al nuovo spazio culturale delle Cure ‘The Square’

Firenze, 21 settembre 2024 - Al via la stagione di spettacoli ed eventi di The Square, il nuovo spazio culturale delle Cure. Venerdì 27 settembre, ore 20.45 inizia la stagione dal titolo “Tutto così vicino” con il concerto del chitarrista Giuseppe Scarpato, anche autore, compositore e producer, da 15 anni al fianco di Edoardo Bennato come chitarrista solista e arrangiatore. Fondatore e leader di "Hillside Power Trio". Lo spazio si è inaugurato alla presenza della sindaca Sara Funaro, insieme a tutte le realtà coinvolte: Magma Magnoprog, Multiverso, LUV Dance Movement, Serious Game Film, Teatro a Manovella e Bizantina, che hanno annunciato un ricco programma di spettacoli e iniziative che intendono coinvolgere un pubblico di ogni età, a partire dal 27 settembre fino al 31 maggio Il programma. Con studi di registrazione, un coworking, sale prove, sale danza, un bar con terrazza sui tetti e un teatro di 120 posti all’avanguardia, che raccoglie la preziosa eredità dell’esperienza culturale e formativa sul territorio di Nicola Magnini e Marina Melani (Magnoprog), The Square accoglie i creativi della città, come luogo di riferimento per prove e nuovi allestimenti. Qui l’elegante Drusilla del fiorentino Gianluca Gori, prova il suo nuovo tour, la musica dal vivo ha appuntamenti dedicati ogni settimana, così come le serate di improvvisazione di Areamista, trovano casa nuovi format di comunicazione come i podcast live de “L’ultima notte di Pasolini”, dell’autore e drammaturgo Eugenio Nocciolini, fiorentino che ha scalato tutte le classifiche del genere o del giovane duo del cantautorato nostrano Cecco & Cipo. Transitano dalla sala anche allestimenti prestigiosi come il nuovo spettacolo in anteprima nazionale dei Krypton con Fulvio Cauteruccio, in La Patente dall’adattamento di De Filippo. La direzione artistica è affidata all’attore e produttore Roberto Caccavo, tra i fondatori del progetto, che apre un nuovo sguardo sulla scena dell’intrattenimento cittadino, tra nomi noti, attori e registi che operano nella città metropolitana, e proposte originali da scoprire. Una stagione di teatro, musica dal vivo, improvvisazione, comicità, nuovi allestimenti di musical, prodotti con i giovani artisti residenti dell’Academy dedicata al teatro musicale, che con titoli classici tra cui Christmas Carol e il musical tribute The Rocky horror, offre il palco alle nuove generazioni di futuri performer (tutto il programma su teatromagma.net). Il progetto. The Square diventerà “luogo di libera espressione del pensiero creativo”, grazie ai grandi murales che decoreranno le sue facciate, con il coinvolgimento degli studenti dei Licei artistici, e il sostegno dell’amministrazione comunale che così propone nuovi luoghi di creatività urbana. Si presenta la rinascita di un luogo storico della città da un’attività manifatturiera dismessa e superata a uno spazio polifunzionale moderno e dinamico, impreziosito da un teatro pubblico da 120 posti con un palcoscenico di 80mq dotato delle più moderne attrezzature digitali. Tra le innovazioni nel campo professionale, l’iniziativa OpenStudio – Media Hub, che estende le possibilità creative con una serie di servizi all’avanguardia, attraverso l’integrazione di sistemi di produzione audio-video e spazi dedicati al networking. Grazie alla collaborazione con partner qualificati (Rete inter-cities, Base Milano e LePark Milano), si sta costruendo una solida rete creativa in Italia. Queste partnership, insieme ai contatti europei e internazionali, permetteranno di condividere conoscenze e buone pratiche. The Square si propone come avamposto culturale, portando intrattenimento per tutte le età con appuntamenti fissi settimanali dedicati ai giochi di ruolo, corsi, cinema, presentazione di libri e slam poetry. Intorno a questa formula culturale, vuole nascere una nuova idea di quartiere e di comunità, lontana dalle logiche di profitto e vicina agli abitanti, un centro vivace che vuole coinvolgere il territorio, le istituzioni, professionisti e le menti creative della città e non solo. L'impatto socio-culturale e la comunità. In un contesto in cui spazi vitali rischiano di essere trasformati in strutture commerciali o ricettive, favorendo la gentrificazione, The Square rappresenta una risposta concreta e sostenibile. Non solo un luogo fisico, ma un punto di incontro per idee e innovazione, dove si esplorano soluzioni che rispettano l’ambiente e che possono essere replicate in altri contesti urbani. La gestione di The Square è affidata a una fondazione no-profit che si impegna a supportare e promuovere iniziative culturali, artistiche e sociali. Il progetto vuole essere un laboratorio di sperimentazione che ispiri nuovi modelli di partecipazione e di gestione degli spazi comuni, ponendo al centro l’interesse collettivo e il benessere della comunità.