Festival La Nuova Città: tre giorni per imparare ad abitare il futuro

Firenze, 21 settembre 2024 - La città variabile. Mettere l'uomo nel cuore dello spazio urbano è da sempre al centro della riflessione sui modelli urbanistici sviluppata dalla rivista "La nuova città", fondata nel 1945 dal grande architetto Giovanni Michelucci ed edita dalla Fondazione a lui dedicata, che per il terzo anno consecutivo promuove nei luoghi dell'innovazione - Innovation Center, Le Murate e Manifattura Tabacchi - tre giorni di talk, convegni e passeggiate architettoniche con un panel multidisciplinare di ospiti d'eccezione.

Abitare la transizione sociale, ambientale e culturale non è solo il titolo del festival in programma dal 26 al 28 settembre, ma anche il compendio delle sfide che aspettano la nostra comunità nel futuro prossimo: e non può che essere l'incubatore delle start up fiorentine ideato dalla Fondazione Cassa di Risparmio ad ospitare l'evento inaugurale, la mostra "Città urgenti" di Alvaar Altissimo, che sulla base del metodo progettuale one problem - one solution individua sette criticità della contemporaneità corrispondenti ad altrettante visioni di città distopiche, arricchite dalle musiche di Wavy e dai racconti grotteschi e surreali dello scrittore Giulio Armeni.

La giornata di venerdì si apre con la passeggiata architettonica nel complesso rigenerato delle Murate, seguita dal convegno dedicato al rapporto tra l'abitare e le nuove fratture sociali che attraversano le generazioni e le identità di genere, l'economia e il lavoro: tra i relatori, la giornalista Valentina Baronti, l'antropologo e ricercatore Filippo Furri, l'operatrice sociale Jenny De Salvo, la presidente di Nos Otras Onlus Isabella Mancini e l'assessora regionale al welfare Serena Spinelli. Nel pomeriggio, è previsto l'incontro con l'ex-direttore del carcere sull'isola di Gorgona e di numerose case circondariali Carlo Mazzerbo, che parlerà di dignità e reinserimento dei detenuti, e il talk moderato da Andrea Aleardi che riflette su formazione, fruizione e produzione culturale sullo sfondo dei nuovi scenari disegnati dall'avvento dell' Intelligenza Artificiale: presenti il presidente e direttore scientifico di "Che fare" Bertram Niessen, la direttrice di MAD Valentina Gensini, il co-founder di Nana Bianca Jacopo Marello e i responsabili della direzione cultura del comune di Bologna Giorgia Boldrini e della Regione Toscana Elena Pianea.

Il percorso si conclude sabato alla Manifattura Tabacchi con la visita mattutina alla Fabbrica dell'Aria e la presentazione con Silvia Botti della seconda parte del "Dizionario di economia civile" (Edizioni Città Nuova) a cura dell'ordinario di economia politica della Lumsa di Roma Luigino Bruni; tutela della biodiversità e rispetto dei limiti ecologici, innovazione ed economia del benessere sono invece il filo conduttore dell'ultimo dibattito moderato da Massimo Colombo: tra gli ospiti, il biologo Carlo Scoccianti, gli architetti Antonio Girardi e Annacaterina Piras, il docente di scienze dell'ambiente dell'Università di Ferrara Giangi Franz, il presidente di RIVE - Rete italiana ecovillaggi Riccardo De Amici, e l'assessora regionale all'ambiente Monia Monni.