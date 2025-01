Croce Rossa, presentazione del libro ‘Le missioni di sorella Rosilde’ al Niccolini

Firenze, 14 gennaio 2025 – Sarà presentato giovedì 16 gennaio alle 18.00 al Teatro Niccolini (Via Ricasoli, 3) il nuovo libro di Rosilde Breschi e Susanna Daniele intitolato Le missioni di Sorella Rosilde, edito da Sarnus. Con le autrici sarà presente l’editore Antonio Pagliai. Rosilde Breschi, pistoiese, è infermiera dall’inizio degli anni Sessanta. Nel 1991 entra a far parte del Corpo delle Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana, un suo vecchio sogno di gioventù: ha così l’occasione di partecipare, tra il 1997 e il 2014, a numerose missioni umanitarie in Italia e all’estero. Il libro, scritto a quattro mani con la giornalista Susanna Daniele, è dedicato proprio a questo aspetto della lunga carriera di Rosilde: i testi, presentati in ordine cronologico, coprono un arco di quasi trent’anni, offrendo preziose informazioni sul contesto politico-sociale di paesi come Albania, Iraq, Senegal, Sri Lanka. La narrazione è arricchita da riflessioni ad ampio raggio scaturite dalle esperienze vissute, permettendo così al lettore di entrare in contatto con popolazioni lontane per geografia, tradizioni e strutture sociali. “Ho sempre chiesto di essere inviata all’estero”, scrive l’autrice, “perché mi piace entrare in contatto con popoli e culture diverse: quello che mi guida è stato il desiderio di conoscere l’altro e di guardare lontano”. Un ampio testo introduttivo riporta notizie sull’origine del Corpo di Infermiere Volontarie della Croce Rossa Italiana. Maurizio Costanzo