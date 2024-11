Firenze, Raf in concerto per i 40 anni di Self Control

Firenze, 19 novembre 2024 - “Firenze per me è l’inizio. La città dove ho iniziato a suonare, a divertirmi con le band. Ricordo locali come il Banana Moon e il fermento che si respirava in città in quegli anni”. Parole di Raf, che a Firenze torna, giovedì 21 novembre al Teatro Cartiere Carrara di Firenze, nell’ambito del tour con cui l’artista celebra i 40 anni di “Self Control”, la straordinaria hit che lanciò il padre del pop italiano a livello internazionale. Inizio ore 21. I biglietti – galleria numerata 79 euro, parterre in piedi 49 euro - sono disponibili sul sito del teatro www.teatrocartierecarrara.it, su www.ticketone.it (tel. 892.101) e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita - tel. 055.210804). Il tour “Self Control 40th Anniversary”, prodotto da Friends & Partners in collaborazione con Girotondo E.M., sarà l’occasione per rendere omaggio all’affetto del pubblico e ai magnifici anni che hanno avuto come colonna sonora un brano amato da milioni di persone in tutto il mondo, un vero e proprio fenomeno, inno alla leggerezza e al senso di libertà. "Self Control”, tra le hit più famose di sempre, ha segnato la ricca e straordinaria carriera di Raf e negli anni è diventato un evergreen che continua a spopolare tra i più giovani. È stato il singolo che ha portato Raf alla ribalta facendolo conoscere non solo al pubblico italiano, ma anche internazionale, consacrandolo tra i più grandi artisti e pilastri della musica italiana. Uno dei primi singoli italo disco acclamato in tutto il mondo anche grazie al produttore Giancarlo Bigazzi. Sul palco Raf ripercorrerà i brani più celebri del suo repertorio, tra cui “Sei La Più Bella Del Mondo”, “Il battito Animale, “Cosa Resterà degli Anni ‘80”, “Ti Pretendo”, “Infinito”, “Stai con Me”, “Non è mai un errore” e molti altri ancora. Inoltre per il quarantennale di Self Control è disponibile in edizione numerata e rimasterizzata il vinile 45 giri picture disc del singolo, in esclusiva sul sito di Sugar Music in uno speciale packaging trasparente serigrafato con sticker celebrativo (link per l’acquisto: https://shop.sugarmusic.com/products/self-control-40th-anniversary-45-giri-raf). E Raf ricorda: “Self Control è nata 40 anni fa da un giro di chitarra tipicamente rock, il resto della storia l’abbiamo fatto insieme".