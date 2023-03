Vicario, Baldanzi, Parisi: oro di Empoli Il portiere azzurro costa il doppio

di Tommaso Carmignani

EMPOLI

Il più costoso, come era facilmente intuibile, è Guglielmo Vicario, ma a sorprendere sono soprattutto le valutazioni che vengono date di Tommaso Baldanzi e Fabiano Parisi. Valutazioni che, è bene precisarlo, sono del tutto indicative e non tengono conto di quello che poi è il mercato, ma se pensiamo che transfermarkt.com è ormai un punto di riferimento anche per gli stessi operatori, certe stime non sono poi del tutto campate in aria. Nella giornata di ieri, il noto portale tedesco di numeri e statistiche – ma anche di valutazioni legate appunto al calciomercato – ha aggiornato i valori di riferimento di tutti i calciatori di serie A, compresi ovviamente anche quelli dell’Empoli. Guglielmo Vicario, secondo transfermarkt appunto, vale quindi 16 milioni di euro, praticamente il doppio rispetto alla cifra che l’Empoli ha sborsato al Cagliari per averlo. Ma che questa fosse un’operazione vincente lo si era capito fin dal primo giorno: il numero uno azzurro, quando è arrivato ad Empoli, aveva una valutazione che secondo il portale tedesco era di 4,5 milioni, salita poi a 12 nel corso di questa stagione.

Si tratta molto spesso di stime per difetto, visto che nella stragrande maggioranza dei casi il valore reale è superiore. E infatti, secondo i più autorevoli operatori di mercato, il prezzo del cartellino di Vicario è superiore come minimo ai 20 milioni, cifra che l’Empoli può ragionevolmente permettersi di chiedere nel momento in cui, a fine stagione, qualcuno verrà a bussare alle porte di Monteboro. Si era parlato di Juventus e Napoli, ma anche di Bayern Monaco e di alcuni club inglesi: ovviamente un numero maggiore di richieste non farebbe che aumentare il valore del giocatore, visto che in un’ipotetica asta la società azzurra non avrebbe che da guadagnarci. Ad oggi, quindi, non è irragionevole pensare che il portiere possa valere anche 25 milioni, fermo restando che sul suo cartellino pende una percentuale a favore del Cagliari sulla futura rivendita. Un particolare che invece non vale per Baldanzi, un altro giocatore il cui valore, per transfermarkt.com, è ora alle stelle: si parla, nello specifico, di una quotazione di 10 milioni di euro, che potrebbero essere di più nel caso in cui si scatenasse un’asta anche qui. Baldanzi, però, sembra destinato a rimanere un altro anno in azzurro.

La conferma è arrivata dal suo procuratore, Pastorello: "Stiamo valutando, ma l’ipotesi potrebbe essere la migliore. Noi agenti non siamo per il muovere i giocatori a tutti i costi, ma puntiamo a fare quello che è meglio per i nostri assistiti". Discorso naturalmente diverso per Fabiano Parisi: anche la sua quotazione è salita a 10 milioni, ma per quanto lo riguarda la cessione è una certezza. Il suo procuratore, Giuffredi, lo ha chiarito abbastanza bene qualche settimana fa, facendo capire che questa è la sua ultima stagione in azzurro. Parisi ha diverse richieste e potrebbe ragionevolmente andarsene per una cifra compresa appunto tra i 10 milioni, valore di transfermarkt, e i 15. Molto, anche qui, dipenderà dalle offerte.