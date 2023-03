Torneo nazionale “Nepi-Etruria“ Cristian Borracchini ha conquistato la finale

In uno dei due angoli della finale della categoria Elite 31-60 (71 kg) saranno rappresentati i colori della pugilistica Sanseverino Scardigli di Empoli. A raggiungere il traguardo al prestigioso torneo nazionale "Nepi-Etruria", in corso alla palestra Montagnola di Firenze, è stato Cristian Borracchini. L’atleta empolese ha brillantemente battuto in semifinale Ranieri Russo (Boxe Scandicci). Ora Boracchini si giocherà il titolo nel week-end contro Soufiane Razzad dell’Accademia Pugilistica Modenese, che ha prevalso ai punti su Lorenzo Spagnoli del Boxing Team. Finisce invece in semifinale l’avventura di Abdrahim Driovich, che nella categoria Elite 0-2 (67 kg) ha ceduto a Marco Calabrese della Boxe Bononia di Bologna anche a causa di un problema ad una mano, e di Niko Patrinostro, il quale si è invece arreso di stretta misura nell’Elite 3-30 (75 kg) a Mattia Ricci della Boxe Cannara (Pg). Il diretto destro di Patrinostro, risolutore di molte contese, non è arrivato quasi mai a bersaglio. Buone notizie anche dai più piccoli con Brando e Lapo Mugnai che chiudono al 2° posto nella categoria Cangurini e all’8° in quella Canguri la 3ª tappa del Criterium Regionale Toscano a Prato.