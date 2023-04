"Scusi, chi è lei?". Gaffe con Zhang

Lo hanno visto arrivare in tuta e per questo lo hanno scambiato per un giovane che stava tentando di infiltrarsi in una zona dello stadio dove è prevista solo la presenza degli addetti ai lavori. Peccato che quel ragazzo dai tratti orientali e l’abbigliamento da rapper fosse Steven Zhang, presidente dell’Inter. Il fatto è accaduto domenica prima di Empoli-Inter: Zhang, nella zona dei pullman, voleva accedere alla tribuna passando dall’interno ma si era dimenticato con sé il pass. Gli steward non lo avevano evidentemente riconosciuto e per questo gli hanno chiesto di esibire il documento. Visibilmente perplesso, ma non infastidito, Zhang ha atteso l’arrivo di un dirigente dell’Inter in possesso del tesserino necessario all’ingresso in tutte le aree dello stadio e così alla fine è stato fatto passare. Si tratta comunque di una situazione che si verifica di frequente: non è infatti scontato che uno steward, chiamato comunque a fare il suo lavoro, si accorga subito di chi ha di fronte. E visto che gli infiltrati sono all’ordine del giorno, spesso si preferisce fare un controllo in più. Zhang si è dimostrato molto comprensivo e per nulla offeso dal comportamento degli addetti alla sicurezza.