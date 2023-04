Premio ad Accardi È il miglior ds

Miglior direttore sportivo della serie A 202122. E’ con questa motivazione che il ds azzurro Pietro Accardi ha vinto il premio Franco Janich. La premiazione si svolgerà lunedì 17 aprile, al Radisson Blu Ghr Hotel, in zona Parioli a Roma, durante la 5ª edizione del Gran Galà del Calcio Adicosp (Associazione Direttori e Collaboratori Sportivi Calcio), che come ogni anno premierà i migliori direttori sportivi della passata stagione con il premio ’Franco Janich’ e chi si è distinto nei settori giovanili con il premio ’Daniel Guerini’, nato in memoria della promessa delle Primavera della Lazio morto in un incidente stradale il 24 marzo 2021. Accardi, arrivato come calciatore prima dell’avvento di Sarri sulla panchina azzurra, è stato prima team manager, poi braccio destro di Marcello Carli e infine, da qualche stagione, si occupa della direzione sportiva del club. Tra i motivi del premio, oltre alla salvezza, anche le tante cessioni realizzate partendo da giocatori cresciuti nel vivaio come Viti e Asllani.