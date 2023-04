Pasqua a riposo Venerdì prossimo arriva la Cremonese

Una Pasqua di riposo per i giocatori azzurri, pensando alla gara di venerdì contro la Cremonese e alla possibilità di dare la botta decisiva alla corsa salvezza. La squadra tornerà a lavorare nel pomeriggio di domani dopo l’ottimo pareggio conquistato venerdì scorso in casa del Milan. L’uomo da tenere d’occhio, sul fronte infermeria, sarà ovviamente Guglielmo Vicario: il diesse Accardi, nell’ultima conferenza stampa prima del Lecce, aveva parlato di ottimismo circa le condizioni del portiere, ma il fatto che anche a Milano sia rimasto fuori pone grossa incertezza circa il suo effettivo rientro. Di sicuro c’è che Perisan, con la prestazione offerta contro il Milan, ha confermato la sua piena affidabilità e quindi da questo punto di vista, Zanetti può dormire sonni tranquilli. Il tecnico dovrà però anche valutare le condizioni di Ismajli, tenuto precauzionalmente a riposo a San Siro. Il centrale, fermato nelle scorse settimane da problemi muscolari, potrebbe riprendere il suo posto al centro della difesa, sebbene la prestazione offerta da De Winter sia stata davvero molto positiva. E poi c’è Akpa Akpro, alle prese con una distorsione alla caviglia. Il mediano è stato rimpiazzato degnamente da Fazzini e quindi non affretterà il rientro: le sue condizioni dovranno essere valutate con maggiore attenzione alla ripresa degli allenamenti di domani, ma anche se dovesse farcela a rientrare non è detto che mister Zanetti lo schieri nuovamente titolare.