L’Use Rosa strapazza le Panthers Roseto

Use Rosa

71

Roseto

38

USE ROSA SCOTTI: Peresson 7, Patanè 7, Stoichkova 7, Manetti 12, Smutna 14, Dell’Olio 2, Ruffini 6, Merisio 5, Antonini 3, Bambini 8. All. Cioni

PANTHERS ROSETO: De Marchi, Sanchez 6, Miccoli 4, Kelly 4, Manfrè 2, Lombardo, Mitreva 6, Polimene 6, Schena 9, Ceccanti 1. All. Romano

Arbitri: Zanetti di Riccione e Scolaro di Torino

Parziali: 19-9; 42-18; 56-27

EMPOLI – Al Pala Sammontana l’Use Rosa Scotti travolge Roseto e chiude la regular season con l’undicesima vittoria consecutiva. Mai in discussione la sfida contro le già retrocesse abruzzesi, che soltanto nell’ultimo quarto riescono a superare la doppia cifra in termini di punti. Patanè apre la serata dall’arco e Smutna firma il primo allungo delle padrone di casa (10-2 al 4’), che poi chiudono agilmente la prima frazione sul +10 (19-9 al 10’). Divario che si allarga ulteriormente in avvio di secondo quarto con un break di 8-0, caratterizzato da 5 punti di Merisio, per l’Use che vola poi sul +21 con la tripla di Smutna (36-15 al 16’), prima che Dell’Olio mettesse a canestro il 42-18 con cui si va all’intervallo lungo. Anche dopo l’intervallo la squadra di coach Cioni non abbassa il ritmo e il vantaggio resta sempre ampiamente sopra i 20 punti con le ospiti che anche in questa frazione mettono a referto la miseria di 9 punti. E’ ancora Smutna a realizzare il +30 (56-26) prima che Roseto realizzi un tiro libero proprio sullo scadere del terzo tempino. L’ultimo quarto è di fatto una semplice passerella per Manetti e compagne che chiudono addirittura con 33 punti di margine. Una prova di forza da parte delle ragazze di coach Cioni che, come richiesto dal loro tecnico, non hanno abbassato la guardia nemmeno in questa partita totalmente inutile ai fini della classifica. Archiviata la prima parte di stagione con la vittoria del girone Sud di A2, adesso inizia però la settimana della verità per le biancorosse che nel prossimo week-end affronteranno Savona, ottava classificata, in gara-1 del 1° turno dei play-off.

Si.Ci.