L'Empoli non approfitta della caduta del Lecce: la Lazio si impone 1-0 al "Castellani"

Empoli, 4 maggio 2025 – L’Empoli non approfitta della sconfitta interna del Lecce col Napoli: al “Castellani”, vince la Lazio di misura (1-0), grazie a un gol di Dia in apertura di gara. A tre giornate dalla fine del campionato di serie A, l’Empoli resta a -1 dalla salvezza, mentre la Lazio potrà giocarsi il quarto posto sino all’ultimo.

Empoli in forte, fortissima emergenza, visto il numero esagerato di assenti. D’Aversa opta ancora per Solbakken, lasciando Esposito in panchina (non giocherà nemmeno un minuto, facendo intuire un ulteriore problema).

Fazzini giostra dinnanzi alla difesa, mentre Marianucci gioca in posizione più avanzata, a centrocampo. Partenza a razzo dei capitolini, che dopo meno di un minuto (53 secondi) sono già in vantaggio: lancio millimetrico di Hysaj, Viti si perde Dia, che non perdona Vasquez da pochi passi. Al 14’ sponda di Gyasi per Marianucci, che scocca un tiro centrale dai 22 metri, che Mandas fa suo. Al 17’ botta dalla distanza di Castellanos, con il pallone che finisce sul fondo.

Al 43’ sul cross tagliato di Guendouzi, Vasquez è abile a deviare la palla in calcio d’angolo. Empoli reattivo in avvio di ripresa. Al 5’ dapprima Solbakken e poi Pezzella hanno un’opportunità da rete: il primo non arriva sul pallone, il secondo lo “mastica” da buona posizione. Neppure un minuto più tardi, il pari degli azzurri empolesi: sul calcio piazzato di Sambia, prolungato da Solbakken, Viti si trova a tu per tu col portiere e lo batte. Ma il Var annulla il gol per il fuorigioco del difensore.

Al 19’, sugli sviluppi di un corner, Castellanos sparacchia da posizione favorevole. Al 27’ il rasoterra del neo entrato Pedro termina di poco a lato. Al 40’ salvataggio di Marianucci su Pedro, lanciato a rete e presentatosi solo dinnanzi a Vasquez: la Lazio reclama il penalty, l’arbitro Colombo fa proseguire il gioco. Al 41’ la conclusione mancina di Sambia viene bloccata a terra da Mandas. Al 45’, infine, Vasquez dice no a Isaksen, trovatosi a tu per tu con il portiere colombiano. La Lazio fa festa, l’Empoli continua a non vincere (l’ultimo successo a inizio dicembre a Verona). Ma la salvezza è ancora possibile.

EMPOLI – LAZIO 0-1

EMPOLI (3-4-2-1): Vasquez; Goglichidze (1’ st Sambia), Ismajli, Viti (45’ st Campaniello); Gyasi, Fazzini, Marianucci, Pezzella; Solbakken (13’ st Konate), Cacace; Colombo. A disposizione: Silvestri, Seghetti, Brancolini, De Sciglio Tosto, Bacci, Esposito. Allenatore: D’Aversa.

LAZIO (4-2-3-1): Mandas; Hysaj, Gigot, Romagnoli, Pellegrini (25’ st Gila); Guendouzi, Rovella (33’ st Provstgaard); Marusic (1’ st Isaksen), Dia (13’ st Vecino), Zaccagni (25’ st Pedro); Castellanos. A disposizione: Provedel, Furlanetto, Basic, Dele-Bashiru, Ibrahimovic, Tchaouna, Noslin. Allenatore: Baroni.

ARBITRO: Colombo di Como.

MARCATORE: 1’ pt Dia.

NOTE: cielo coperto. Espulsi: 38’ pt Colombo per somma di ammonizioni; 31’ st Hysaj per somma di ammonizioni. Ammoniti: Goglichidze, Pellegrini, Vecino, Viti, Provstgaard. Angoli: 2-7. Recupero: 3’, 5’. Gianluca Barni