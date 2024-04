L'Empoli doma il Napoli campione d'Italia: 1-0 al "Castellani"

Empoli, 20 aprile 2024 – L’Empoli rialza subito la testa, superando 1-0 i campioni d’Italia del Napoli. Una vittoria importantissima in chiave salvezza, visto che con questi 3 punti gli azzurri si portano momentaneamente al quindicesimo posto della classifica a quota 31, 4 lunghezze sopra la zona-retrocessione. Per i partenopei, invece, è la decima sconfitta in campionato: un record (o poco ci manca) per i campioni d’Italia in carica. Nicola cambia la formazione: sceglie Fazzini al fianco di Cambiaghi, Grassi e Maleh. In avanti, confermato Cerri.

Primo tempo praticamente perfetto dei toscani, concentrati e aggressivi in tutte le zone del campo. Napoli, invece, al rallentatore, oltreché in emergenza difensiva. Al 4’, al primo tentativo, l’Empoli passa in vantaggio: Fazzini cede il pallone sulla destra a Gyasi, che dal fondo crossa in mezzo per Cerri, lasciato colpevolmente solo: per l’attaccante ex Como è semplice realizzare di testa. Prima rete stagionale nel campionato di A per Cerri, che ritrova il gol in categoria dopo tre anni. Lo stesso Cerri è vittima di un infortunio muscolare dopo appena 20 minuti di gioco: lo rileva Niang.

Soltanto alla mezz’ora, il primo squillo di Osimhen, ma Caprile è attento. Al 35’ occasionissima per il raddoppio empolese: Niang va via lungo la fascia sinistra, arriva in area e serve, splendidamente, l’accorrente Cambiaghi, che a tu per tu con Meret scheggia il palo esterno alla destra del portiere. Al 39’ destro in scivolata di Cambiaghi, con la palla che finisce alta. Ha un altro piglio il Napoli, a inizio ripresa: niente di trascendentale, ma l’atteggiamento costringe l’Empoli in difesa.

Al 4’ mancino di Politano dal limite, con il pallone deviato da Pezzella in calcio d’angolo. Al 14’ calcio piazzato di Politano dalla trequarti, ma Caprile è attento e respinge con i pugni. Al 22’ giocata individuale di Kvaratskhelia, che entrato nei sedici metri spara il destro, che Caprile alza in corner. Poi, più niente. Troppo sterile l’offensiva dei campani, facile per un Empoli così determinato far sua l’intera posta in palio. TABELLINO EMPOLI – NAPOLI 1-0 EMPOLI (3-4-2-1): Caprile; Bereszynski, Walukiewicz, Luperto; Gyasi, Grassi (37’ st Bastoni), Maleh, Pezzella (37’ st Cacace); Fazzini (25’ st Zurkowski), Cambiaghi (25’ st Cancellieri); Cerri (20’ pt Niang). A disposizione: Perisan, Seghetti, Goglichidze, Kovalenko, Marin, Shpendi, Caputo, Destro. Allenatore: Nicola. NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Natan (1’ st Mazzocchi); Anguissa (4’ st Simeone), Lobotka, Zielinski; Politano (27’ st Ngonge), Osimhen, Kvaratskhelia (27’ st Raspadori). A disposizione: Contini, Gollini, D’Avino, Traorè, Cajuste, Lindstrom, Dendoncker. Allenatore: Calzona. ARBITRO: Manganiello di Pinerolo. MARCATORE: 4’ pt Cerri. NOTE: giornata piovosa. Ammoniti: Juan Jesus, Pezzella, Bereszynski, Ngonge. Angoli: 2-8 Recupero: 1’, 4’.