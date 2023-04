La Timenet ripete l’impresa Sconfitto Calenzano in due ore

Timenet

TIMENET EMPOLI PALLAVOLO: Genova (L), Bartalini (12), Lavorenti (6), Danti (12), Donati (18), Giubbolini (20), Mancuso (4), Forconi (1), Vairani (1), Puccini, Falchi (n.e), Tortorelli (n.e.) All. Dani.

EMMEGEL CALENZANO VOLLEY: Gagli (2), Tasselli (13), Spadi (2), Foggi (8), Lazzeri (15), Magnolini (18), Bencini (L), Brogi (12), De Stefano (10), Sabatelli (n.e.), Nencini (n.e.), Scarpelli (n.e.) All. Becucci.

Arbitri: Giuseppe Cannas Wilmer e Roberto Albonetti

EMPOLI - In due ore di gioco la Timenet Empoli Pallavolo è riuscita nell’impresa di battere ancora l’Emmegel Calenzano, questa volta sul campo amico del PalAramini per 3-2. Una partita avviata bene dalle giallonere che da metà set riescono a staccare le avversarie anche se di poche lunghezze e si portano sul 24-21 con il break chiesto dal tecnico rossoblù Cosimo Becucci. Nonostante il pericoloso riavvicinamento di Calenzano, Timenet resiste e chiude 25-23. La partenza del terzo set è convinta per le empolesi ma poi le rossoblù ribaltano la situazione in campo toccando quota 12-16 su cui è ancora break per coach Dani. Il calo giallonero è evidente e l’Emmegel ne approfitta prendendo il largo. La Timenet, dopo aver annullato il set point avversario del 21-24 afferra il pareggio a quota 24 punti. Lo scontro in campo si accende ma le ospiti alla fine hanno la meglio aggiudicandosi il parziale 24-26. Al tie break le tigri tirano fuori gli artigli e tentano il balzo 3-5 per arrivare al cambio campo 8-7. Le rossoblù tentano la rimonta ma le giallonere non mollano e, complice qualche errore nella metà campo avversaria, dal 13-11 chiudono set e partita 15-11.