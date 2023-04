La Scotti spazza via l’Azimut Savona Le biancorosse sempre in partita

Use Rosa

70

Savona

42

USE ROSA SCOTTI: Peresson 16, Patanè 2, Stoichokova 7, Manetti 12, Smutna 9, Dell’Olio 3, Ruffini 5, Merisio 10, Casini, Antonini 3, Fiaschi 2, Bambini 1. All. Cioni.

AZIMUT SAVONA: Salvestrini, Sansalone 2, Paleari 11, Pobozy 8, Zanetti 8, Ceccardi 2, Vivalda n.e., Poletti, Lo Re 4, Picasso, Leonardini 7. All. Dagliano.

Arbitri: Barbieri di Roma e Quaranta di Pomezia.

Parziali: 17-10; 36-16; 60-26.

EMPOLI – L’Use Rosa parte con il piede giusto nei play-off, spazzando via Savona in gara-1 dei quarti di finale. Un successo maturato nelle due frazioni centrali, che permetterà ora alle biancorosse di chiudere la pratica già mercoledì prossimo in trasferta senza dover ricorrere alla ‘bella’, eventualmente in programma domenica prossima al Pala Sammontana. Peresson e Stoichkova firmano il primo allungo (9-2), ma nel primo tempino Savona resta comunque in partita mantenendo invariato il distacco fino al primo riposo (17-10 al 10’). Nel secondo parziale, però, due tiri liberi di Smutna chiudono un break di 13-0 che permette alle padrone di casa di volare sul +20 (30-10 al 16’) e di mettere già una seria ipoteca sul successo finale. In questo secondo quarto, infatti, Manetti e compagne lasciano la miseria di 6 punte alle ligure arrivando sul 36-16 all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi, poi, un altro parziale di 12-0 consente all’Use di dare la definitiva spallata al match (48-16 al 24’). A questo punto, infatti, le biancorosse gestiscono bene il vantaggio arrivando all’ultima frazione addirittura sul +34 (60-26 al 30’), che diventa 70-42 negli ultimi dieci minuti dove Savona trova con un po’ più di frequenza la via del canestro aggiudicandosi di fatto la frazione per 10-16. Una supremazia mai in discussione con l’Use che ha aggredito subito la partita con intensità e lucidità, senza mai calare il livello di attenzione.