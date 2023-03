La Montesport supera l’Omac Finale show per le valdelsane

La Montesport, davanti ad un pubblico delle grandi occasioni, riesce ad espugnare a Stia il difficile campo dell’Omac Active Cnc per 3-1. Dopo un primo set perso ai vantaggi, le ragazze di Cantini e Benini alzano il ritmo e sfoggiano una prestazione che non lascia scampo ad una Omac Active sicuramente in gran forma. Primo set giocato in perfetto equilibrio che si risolve ai vantaggi con la Montesport trascinata da Mazzini che mette giù il pallone del 26-27, ma Stia pareggia i conti e chiude 29-27. Nel secondo set Stia parte bene, la squadra gira ed impegna la difesa della Montesport, che è costretta a rincorrere: 10-6. Cantini chiede time out ed al rientro in campo la Montesport da continuità in attacco ed in difesa. Mezzedimi in battuta fa un break di 6 punti, mettendo in difficoltà Stia e le montespertolesi allungano mettondo a terra palloni pesanti,fino a 10-12. Nel finale, la Montesport con Casini sigla il punto del 22-25. Nel terzo set grande partenza della Montesport che con il servizio crea grossi problemi alla ricezione delle padrone di casa, Casini e Bettaccini non fanno sconti e si va 0-8 per la squadra montespertolese.

Il coach di Stia sprona le sue, ma la Montesport è la padrona del campo ed è inarrestabile ed il set si chiude 25-12. Il quarto set inizia sul filo dell’equilibrio, poi è la Montesport che tenta di allungare fino ad 8-11. Di nuovo parità su 11-11. Cantini ferma il gioco e poi si assiste ad una bella pallavolo, lunghi scambi e belle difese, con le due squadre che non vogliono mollare. Sul finale di set, la Montesport riesce ad allungare con belle trame di gioco fino al 19-25 che chiude set e partita.