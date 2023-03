La Montesport cala il poker Valdelsane irresistibili

VBC Viterbo

0

Montesport

3

VBC VITERBO: Catanesi, Capotosti, Guerrini, Gitti Ippoliti E., Giovacchini, De Dominicis, Catalani, Pennacchini, Garbuglia 1, Colla, Serra, Ippoliti V. All. Iacovacci.

MONTESPORT: Para, Mezzedimi, Casini, Mazzini, Bettaccini, Fenili, Catellani, Bigliazzi, Maioli, Dozi, Poli. All. Cantini.

Parziali: 19-25: 20-25; 19-25.

Arbitri: Mastrogiovanni e Montauti.

VITERBO - Avvio non brillante della Montesport, che soffre in ricezione e commette troppi errori, permettendo a Viterbo di portarsi sul 10-5. Cantini chiede tempo e al rientro in campo la Montesport accorcia le distanze e si gioca punto a punto fino al 15-15. Fenili al servizio sigla quattro aces, e insieme a Casini in attacco, permettono alla squadra di andare sul 15-21 e chiudere il set 19-25. L’avvio del secondo set è equilibrato. La Montesport non riesce ad allungare, ma sul 15-15, due muri la portano avanti 15-17.

Casini e Fenili attaccano con decisione e la Montesport allunga a 15-19 ed imporsi per 20-25. Nel terzo set inizio sprint della capolista che, grazie a due aces di Bigliazzi e agli attacchi di Casini e Mazzini, si porta subito sul 3-8. Iacovacci sprona le sue ma la Montesport insiste e con un buon gioco di squadra si va sul 7-13. Doppio cambio per la squadra di Cantini. Viterbo risponde con un buon turno al servizio e grazie agli attacchi di Capotosti e Giovacchini si porta sul 13-16. La squadra di Iacovacci continua a spingere in battuta ma le biancoblù trovano comunque colpi vincenti e si portano sul 14-18. Sul finale di set la Montesport va facile fino al 19-25 finale. Per le valdelsane si tratta della quarta vittoria consecutiva, ottenuta in poco più di un’ora di gioco su un campo non facile e dopo una lunga trasferta.