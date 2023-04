Il Castelfiorentino vince facile col Cenaia

Cenaia

1

Castelfiorentino United

3

CENAIA: Baroni, Barsotti, Desii, Papini, Signorini, Benassi, Freschi, Pini, Cutroneo, Favilli, Gadiaga Cheikh. A disp. Badalassi, Landi, Rossi, Degli Esposti, Caciagli, Brattoli, Pirone, Remedi, Cosi. All. Macelloni

CASTELFIORENTINO UNITED: Lisi, Maltinti (46’ Nuti), Nidiaci (61’ Duranti), Marghi, Mancini, Campatelli, Bruni (55’ Mhilli), Ficarra (75’ Pieracci), Ferretti, Rosi (70’ Ballerini), Iaquinandi. A disp. Lupi, Reale, Duranti, Tanzini, Rigatuso. All. Cristiani

Arbitro: Esposito di Pescara (assistenti Nannipieri e Testi di Livorno)

Reti: 1’ Benassi; 12’ Campatelli; 37’ Mancini; 88’ Ballerini

CENAIA – Il Castelfiorentino batte anche la neo promossa in serie D Cenaia e si concede il lusso di chiudere la stagione con due successi ai danni delle prime due della classe, dopo il 2-1 inflitto la domenica precedente al Perignano. C’è aria di festa al Pennati, dove i padroni di casa hanno infatti organizzato anche un rinfresco al termine del match per festeggiare insieme a tutti i tifosi lo storico salto nella quarta serie italiana, ed inevitabilmente in campo il Cenaia, per altro imbottito di giovani, non ha certo la determinazione di quando la posta in palio contava davvero. Tuttavia al primo minuto va subito in vantaggio con un colpo di testa di Benassi sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Il Castelfiorentino vuole comunque chiudere al meglio per non lasciare niente di intentato in chiave play-off e al 12’ ha già pareggiato con un altro perentorio stacco aereo su azione susseguente un corner, ad opera di Campatelli. Già prima dell’intervallo poi i gialloblù valdelsani ribaltano il risultato con Mancini, abile a insaccare a sua volta di testa un cross proveniente dalla sinistra. Ripresa equilibrata, ma a ritmi decisamente blandi con i ragazzi di mister Cristiani che chiudono il conto quasi allo scadere con una pregevole conclusione dal limite dell’area di Ballerini, subentrato poco prima. Nonostante la vittoria, però, il Castelfiorentino resta fuori dagli spareggi promozione a causa del distacco di 10 punti dal Fratres Perignano secondo in classifica, che ha contemporaneamente pareggiato in casa col River Pieve per 5-5.

Simone Cioni