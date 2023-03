"Gara difficile Azzurri temibili"

L’obiettivo del Monza e di Palladino è dimenticare in fretta il brutto passo falso di Salerno. La squadra ha deluso sotto tutti i punti di vista e per questo vuol tornare a fare quello che sa fare meglio: vincere. "Dell’Empoli – ha spiegato il tecnico dei biancorossi – c’è da temere tutti, perché è una squadra con giocatori che ti sanno mettere in difficoltà. Per quello che penso io sarà una gara più difficile di quella di Salerno. Spero che la rabbia dopo quella sconfitta venga messa in campo dal primo minuto anche contro la squadra di Zanetti. Il Monza non deve sbagliare nulla, loro sono bravi nel palleggio, hanno giocatori in fase offensiva molto pericolosi". Al Monza manca il successo in casa da novembre "ma abbiamo incontrato tutte squadre di rango. Domani ci teniamo a tornare alla vittoria", ha concluso il tecnico Palladino, che ha anche confermato il ritorno di Di Gregorio tra i pali al posto di Cragno.