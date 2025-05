Finale calcio Uisp: a Empoli vince Vitolini sul Real Isola, la festa di un paese intero

Empoli, 16 maggio 2025 – Nella splendida cornice del Carlo Castellani-Computer Gross Arena, il Vitolini si aggiudica il suo secondo titolo Uisp a distanza di nove anni dal primo squillo con Alano Galligani in panchina.

Alla terza finale nelle ultime quattro stagioni, dopo i due ko del 2022 e 2023 contro Ferruzza e Castelfiorentino, la squadra di Tommaso Boschi può finalmente esultare.

Al termine di una finale molto corretta ed intensa, che ha divertito il numeroso pubblico accorso sugli spalti, i bianconeri (in maglia viola per l'occasione) hanno meritatamente avuto la meglio sui campioni in carica del Real Isola (quattro titoli in bacheca e primo ko in finale), che si sono quindi visti scucire lo 'scudetto' dal petto.

I festeggiamenti dopo la vittoria: Vitolini campione (Gasperini / Fotocronache Germogli)

Insomma il degno finale di una stagione ricca di emozioni e di giocate di grande qualità, che ha avuto come gustoso antipasto il mini torneo “Calcio Giocando” con protagonisti i bambini delle Scuole Calcio di Avane, Piaggione Villanova, Giovani Fucecchio 2000, Serravalle Soccer Academy, Castelfiorentino, Sancascianese e Ponte a Elsa.

A stappare la partita ci pensa il Vitolini, autentico dominatore del girone B della regular season, ma che nei quarti se l'era vista brutta con la Limitese. Dopo appena sei minuti di gioco, infatti, sugli sviluppi di un corner calciato da Sabatini, all'altezza del secondo palo Rovai insacca in tuffo di testa nonostante il disperato tentativo di un giocatore del Real Isola di respingere sulla linea di porta.

La squadra di Filippo Martini, arrivata alla finalissima dopo due vittorie ai calci di rigore su Computer Gross e Casa Culturale, accusa il colpo mentre il Vitolini, più tonico e reattivo, si difende con ordine ed è più aggressivo sulle seconde palle. Col passare dei minuti anche i campioni in carica iniziano però a sviluppare qualche buona trama di gioco, salvo sbattere però costantemente contro il muro eretto dalla difesa viola.

Dal canto suo il Vitolini appare più sciolto in ripartenza e per tre volte va vicinissimo al raddoppio: prima al 20' è Sabatini a mancare il controllo decisivo all'ingresso in area su perfetto assist di Rossi, poi un minuto più tardi ci vuole un grande intervento di Lorenzo Martini per deviare sopra la traversa la pronta girata mancina di Rossi su cross dal fondo a sinistra di Rovai e infine al 27' lo stesso portiere dei sanminiatesi si allunga per deviare in angolo la rasoiata dalla distanza di Zambelli, indirizzata all'angolino basso alla sua destra.

Al 28', invece, si vede per la prima volta nell'area avversaria con una certa pericolosità anche il Real Isola, ma Enrico Mazzanti è provvidenziale a chiudere Guardini un attimo prima della conclusione, dopo un errore di Della Scala. Al 32', invece, ci vuole una tempestiva uscita con i pugni di Montenegro per sbrogliare l'area del Vitolini sugli sviluppi di un insidioso corner calciato da Guardini.

Chi dopo l'intervallo si aspettava una reazione dei campioni in carica del Real Isola, nonostante i tanti cambi apportati da mister Filippo Martini, rimarrà però deluso. Anche nella ripresa, infatti, il Vitolini gioca una partita di grande personalità, e solo uno strepitoso Lorenzo Martini evita che gli uomini di Boschi chiudano anzitempo il discorso.

Al 54' un tiro dalla distanza del neo entrato Marco Mazzanti lambisce il palo alla destra del portiere gialloblu, mentre un minuto dopo è proprio l'estremo difensore del Real Isola a deviare in angolo di piede un velenoso diagonale di Rovai, servito in area da Sabatini, che poi è costretto ad abbandonare il campo per infortunio. Ancora più istintivo e spettacolare l'intervento che al 61' nega il gol a Rossi, autore di un colpo di testa da distanza ravvicinata.

Nel secondo tempo il Real Isola di fatto non calcia mai in porta e nel finale è ancora Martini a prendersi la scena togliendo dall'angolino basso alla sua sinistra un'insidiosa punizione di Della Scala. Nonostante un generoso forcing finale, in cui lascia praterie al Vitolini di cui non riesce però ad approfittare, il Real Isola non riesce a pareggiare e al triplice fischio finale può partire la festa di un paese intero. Quello di Vitolini.

Il tabellino

Real Isola – Vitolini 0-1

REAL ISOLA: Martini L., Lunardi, Terreni, Volpini (48' Nacci R.), Scherillo (60' Annicchiarico), Nannetti, Guardini (66' Nacci E.), Macaluso, Lami (60' Merola), Sassaroli (60' Baronti), Duccini. A disp.: Bigazzi, Scalia, Neri, Salvadori M. All.: Martini F. VITOLINI: Montenegro, Salvadori K., Mancini, Della Scala, Mazzanti E. (75' Cambi), Cerboni (64' Leoncini), Cianti, Zambelli (51' Mazzanti M.), Sabatini (57' Sordi), Rossi, Rovai (67' Berni). A disp.: Lupi, Cavallini, Crocetti, Giraldi. All.: Boschi. Arbitro: Campigli (assistenti Semeraro e Morelli, quarto uomo Cacialli). Rete: 6' Rovai