Empoli, Perisan si scalda Vicario è ancora out

EMPOLI

Ruota tutto intorno alle condizioni di Guglielmo Vicario, che anche ieri si è allenato a parte. Lo staff medico sta facendo di tutto per rimetterlo in piedi, ma più passa il tempo e più che le speranze di vederlo in campo contro l’Udinese si riducono al lumicino. Sarà importante la rifinitura di oggi, nella quale il portierone proverà a fare qualcosa. Ma se fino a poche ore fa prevaleva l’ottimismo, la sensazione adesso è che il titolare coi friulani sarà ancora una volta Perisan. Che nel settore giovanile dell’Udinese è cresciuto e che probabilmente non vede l’ora di scendere in campo domani, anche perché ha voglia di riscattare come tutti la sconfitta di Monza e dimostrare di valere una maglia. La sua non è ovviamente una condizione facile: obbligato a prendere il posto di un giocatore che finora ha fatto la differenza e al quale i tifosi riconoscono non soltanto autorevolezza, ma anche sicurezza. Eppure Perisan, nato a San Vito del Tagliamento 25 anni fa, ha voglia di far vedere a tutti che questa Serie A non è arrivata per caso. E che un ruolo da dodicesimo, a un certo punto, potrebbe cominciare perfino a stargli stretto.

L’Empoli lo ha scelto come riserva, è vero, ma l’anno prossimo Vicario se ne andrà di sicuro e queste partite servono anche a dimostrare che chi ha scelto lui non ha sbagliato. Una parte dei tifosi lo ha attaccato per i due gol presi a Monza, ma l’impressione è che non ci fosse moltissimo che poteva fare. Il tiro di Ciurria parte da distanza ravvicinata, mentre il colpo di testa di Izzo era angolatissimo. Vicario avrebbe fatto qualcosa in più? Possibile, ma il paragone con Vicario sarebbe ingiusto nei confronti di un ragazzo che ha cominciato a calcare i campi della massima categoria soltanto adesso e che non giocava titolare da mesi. Contro l’Udinese potrebbe toccare di nuovo a lui: un’altra prova del nove per aiutare l’Empoli a tornare a vincere.

Tommaso Carmignani