Cerretese Pallavolo, stagione da incorniciare

Quella che si è appena conclusa è stata una stagione semplicemente esaltante per il settore giovanile della Cerretese Pallavolo, ormai nell’élite territoriale (province di Firenze e Prato) con tutte le categorie giovanili. Partiamo dall’Under 18 di Alessandra Pellegrini, che con un roster giovanissimo al primo dei due anni in categoria ha colto un buon 14° posto (su 30 squadre al via), dopo aver vinto il proprio girone di qualificazione ed essersi fatta valere pure nel successivo ottavi di finale dei play-off. Ancora meglio ha fatto l’Under 16 di Gaetano Capasso, entrando tra le prime 8 migliori squadre toscane grazie al 2° posto nel proprio campionato alle spalle solo della corazzata Scandicci. In questa categoria il club biancoverde presentava anche altre due squadre al via, con quella ‘bianca’ allenata da Alessandra Pellegrini che ha chiuso al 18° posto al termine di un percorso di crescita costante sia dal punto di vista individuale che di squadra, e quella ‘verde’ affidata a Sara Silvestri che ha terminato in 28ª posizione. Ter formazioni tra le prime 28, insomma, sulle 47 partecipanti per Cerretese, caso unico nel territorio fiorentino. Veniamo poi all’Under 14 di Gaetano Capasso, la quale ha disputato una stagione in crescendo, con tanta esperienza fatta ad alto livello nel girone Eccellenza ed un ottimo 7° posto finale sulle 33 squadre ai nastri di partenza. Chiudiamo con il bel 5° posto dell’Under 13 di Chiara Bagnoli, sconfitta solo in un lottato doppio confronto dei quarti di finale play-off, dopo aver prevalso nel proprio girone eliminatorio ed aver brillantemente superato gli ottavi. Nessuna classifica infine per l’Under 12 seguita da Alessandra Pellegrini ed Asia Maccari, trattandosi di un campionato "promozionale" e non agonistico, ma tanta soddisfazione per aver vinto tutte le gare disputate.

"Abbiamo confermato di avere un vivaio molto competitivo con la grande soddisfazione di aver allestito tutte le squadre con atlete di Cerreto Guidi o dei dintorni, senza mai aver dovuto "chiamare" atlete di altre società – commenta il dirigente, Stefano Berlincioni – La nostra sfida è infatti quella di competere con l’élite della pallavolo fiorentina, fatta di compagini selezionate e con atlete chiamate appunto da altre società, basandoci esclusivamente sul lavoro dell’ottimo staff che abbiamo allestito, con ragazze del nostro territorio".

"Ricordiamo poi che alle squadre agonistiche si aggiunge pure il floridissimo settore del minivolley con un’ottantina tra bambini e bambine, che ogni domenica si divertono e fanno esperienza nei concentramenti organizzati dalla federazione – conclude Berlincioni – Insomma quantità, record di tesserate ritoccato ogni settimana, e qualità per quella che ama definirsi "Non la società dei sogni, ma una società che sogna".

Simone Cioni