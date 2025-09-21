Europa, ultima fermata

Agnese Pini
Europa, ultima fermata
Empoli
SportA Empoli il grande ritorno della mezza maratona
21 set 2025
REDAZIONE EMPOLI
A Empoli il grande ritorno della mezza maratona

Una corsa di alto livello che torna dopo una parentesi di assenza

foto Regalami un sorriso

foto Regalami un sorriso

Empoli, 21 settembre 2025 – Dopo alcuni anni di assenza, il grande podismo torna protagonista a Empoli. Domenica 2 novembre 2025 la città ospiterà la Mezza Maratona di Empoli, un evento che riporterà sulle strade cittadine lo spettacolo della corsa di alto livello. La manifestazione, organizzata dalla LINK Fitness Club in collaborazione con FIDAL e ASI, prevede la classica distanza dei 21 km, affiancata da una 10 km competitiva e da una passeggiata ludico-motoria di 3 km, la “Cardio Camminata”, che vedrà la partecipazione straordinaria di Jill Cooper, nota conduttrice televisiva e opinionista statunitense. La giornata sarà impreziosita dalla conduzione di Veronica Bellandi, speaker professionista molto conosciuta nel mondo delle corse. A tutti i partecipanti sarà consegnata una medaglia celebrativa.

L’evento potrà contare sul sostegno di sponsor come Enervit e Joma. Il servizio fotografico ufficiale sarà curato dall’associazione benefica Regalami un Sorriso Onlus. Le iscrizioni sono già aperte: chi si registra entro il 30 settembre potrà usufruire della formula early booking. Informazioni e dettagli sul sito ufficiale: www.halfmarathonempoli.it. Sono inoltre previste agevolazioni per squadre e gruppi superiori alle 10 unità, contattando direttamente la segreteria organizzativa. Per ulteriori necessità è possibile rivolgersi agli uffici Fispal al numero 0571 1738236 oppure scrivere a [email protected].

