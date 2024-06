Elezioni, la deputata leghista Nisini chiude la campagna di Susi Giglioli

Castelfiorentino, 6 giugno 2024 - "Con la visita dell’onorevole Tiziana Nisini e del vice-segretario regionale della Lega si chiude la campagna elettorale del centrodestra, tra i candidati e fra i simpatizzanti che hanno colto l’occasione per un saluto”. Lo ha dichiarato Susi Giglioli, candidata di Fratelli d'Italia, Lega e Forza Italia alle imminenti amministrative a Castello, che ha così commentato la chiusura della campagna alla presenza della parlamentare del Carroccio Tiziana Nisini. “E' stata l’opportunità, grazie anche ad una delegazione della frazione di Cambiano, di ricordare come il predominio politico incontrastato abbia portato un’amministrazione a dimostrarsi a nostro avviso sorda al confronto su importanti temi divisivi – ha concluso - l’onorevole Nisini ha poi evidenziato l'importanza delle elezioni europee: grazie ad una maggioranza forte, potremmo puntare a essere maggiormente rappresentativi della nostra identità nazionale. Questa visita ci garantisce, insieme al tutte le altre visite di autorevoli esponenti a tutti i livelli, che in caso di vittoria del centrodestra gli appoggi saranno diretti sia per quanto riguarda il governo nazionale che per la rappresentanza europea”.